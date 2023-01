Desde el equipo jurídico de la Coalición Democrática del Magisterio y Personal de Apoyo (CODEMAPP), ya interpusieron varios recursos en el CEN del SNTE, en la Secretaría del Trabajo y en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que se investigue la fortuna de ex dirigentes de la sección 51, “vamos con todo y vamos en serio”.

Así lo señaló el dirigente de esa agrupación al interior del SNTE 51, Juan Durán Martínez, quien aseveró que, no se van a aliar con los grupos oficialistas que buscan trascender en la secretaría general del gremio en Puebla.

En el plano del proceso electoral, de entrada, señaló que, previo al arranque de los comicios internos de las dos secciones del SNTE en Puebla, ya interpusieron un reclamo formal de nulidad del reglamento de elecciones del sindicato.

Del proceso electoral, dijo, no se tiene fecha para la publicación de la convocatoria, no se tiene el padrón electoral ni la distribución de las casillas, además, todavía no se tiene el informe financiero ni el estado que guardan las finanzas de la sección 51.

Y es que, esos estatutos y reglamento, tienen serios vacíos jurídicos, que llevan a la antidemocracia, y que, en caso contrario, se busca la democracia.

“Le informamos a los agremiados de la sección 51 que, la CODEMAPP no se va a sumar con los de siempre, por eso, ya interpusimos varios recursos ante el comité ejecutivo nacional del SNTE y ante la Secretaría de Trabajo, para que se corrija y se vuelva más equitativo el proceso electoral”.

Dijo que, están convencidos que "el SNTE tiene que ponerse a disposición de todos los agremiados, sin distingo de nadie”.

Y es que, señaló, a partir de la reforma laboral, las medidas adoptadas por el comité nacional de elecciones del sindicato, en torno al obscurantismo jurídico, los llevó a iniciar en primera instancia, escrito con fecha de 10 de enero de 2023, donde se le solicita información con respecto a los actos previos de un proceso electoral sindical.

Dijo que, esto es que todo el acto o acción jurídica en torno a un proceso electoral sindical, se da a partir de la publicación de la convocatoria y no por adelantado.

Durán Martínez, señaló que, eso crea incertidumbre y obscuridad jurídica a quien tenga aspiraciones legítimas de poder inscribirse en una planilla y poder contender para la secretaria general, en cualquier sección sindical.

Pero, al no obtener dicha información por parte del sindicato, se tomó la decisión de acudir a la primer instancia intersindical, el comité nacional electoral, iniciado un juicio de nulidad, en razón de violentar el debido proceso.

“Esto es que no se genera por parte del comité ningún tipo de información que se pueda generar y ser debidamente aclarada o subsanada por parte de dicho órgano en mención”.

Por eso, Juan Durán, dijo que, no se unirán con los grupos oficialistas, “nosotros nacimos de la base y con la base es nuestro compromiso, a ellos nos debemos y a ellos les daremos cuenta hasta el triunfo de nuestro movimiento”