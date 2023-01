Con la aceptación del diputado federal Ignacio “Nacho” Mier Velasco, de no ser titulado por considerar que ese proceso es un fraude, el también aspirante a gobernador de Puebla intenta sacar ventaja de una mentir, de un fraude, acusó el litigante Julio Santos Lozano, académico del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI).

Desde su perspectiva, el legislador federal abre una ventana muy amplia, “al final de cuentas está sacando ventaja de una mentira, de un fraude y eso no puede pasar en ninguna instancia de nuestro país”.

Lo anterior, luego que desdeñara el plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, “eso puede constituir una noticia criminal y las autoridades deben actuar en consecuencia”.

Ante ese escenario, dijo que si se conoce de esa conducta la autoridad puede abrir una investigación, “las Fiscalías deben atender este asunto, porque aparte de todo quiere ser gobernador y aunque sus aspiraciones son válidas, no se puede imaginar un gobernador que dice que no se tituló porque hacerlo resulta un fraude”.

Para obtener el cargo de mandatario estatal, agregó, es importante la reputación incuestionable, por lo que ratificó que, sus declaraciones son muy desafortunadas y no había contexto para que se pronunciara de esa manera.

"No puede denigrar a una persona que tiene el deseo de superarse, porque los grados académicos son muy importantes, en este momento trata de sacar provecho de una omisión que él mismo tuvo, las razones, ahora la ocupa de otra manera, quién sabe las razones por las que no se tituló, puede ser que haya sido por un trámite o por la tesis”.

Ante eso, Santos Lozano, dijo que denigrar un título académico y un grado que no posee es un delito, porque está usurpando, “es una usurpación ostentarse como maestro en Derecho sin tener la maestría está cometiendo un ilícito y es lo delicado de esta situación”.

El académico del ICI destacó que Ignacio Mier se quedó en el pasado, que antes se establecía que no era necesario grados académicos y la experiencia daba el conocimiento, pero el mundo cambió y las competencias cambiaron completamente.

“Los diputados deben tener mucho conocimiento, son los creadores de leyes, por eso, si no tienen el conocimiento especifico no se puede estar supeditado a las personas que no tienen el conocimiento para expedir las leyes".

"Encontrarse con las palabras de Ignacio Mier, que decir que un título no ayuda, no hay que hacer caso a este tipo de ideas que son retrogradas y reproblables".

Julio Santos también afirmó que además de sus declaraciones desafortunadas, estas las externe a la ciudadanía y a la sociedad cuando es representante de la misma.

“Lo mejor es alentar a los jóvenes que tengan una mejor preparación y los padres tienen que ejercer el derecho que tienen los hijos de la educación. La sociedad requiere de la calidad profesional, de cultura, porque nuestro problema es cultural y lo vemos con el diputado que se constituye como un mal ejemplo”, finalizó.