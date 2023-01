Este sábado 28 de enero fue una fecha memorable para la comunidad universitaria y para los afortunados ganadores de los premios de la Trigésimo Sexta edición del Sorteo UDLAP.

Reunidos en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de la UDLAP, integrantes de la comunidad, representantes de medios de comunicación y miles de personas conectadas a la transmisión en vivo por canales digitales, fueron testigos de la tan esperada celebración del sorteo que en esta edición entregó más de 61 millones de pesos en premios, divididos entre el sorteo principal y los premios para colaboradores.

La directora del sorteo, Mtra. Josefina Ramírez, se dirigió a los asistentes para agradecer el apoyo de la gente en el sorteo que, año con año, busca recaudar fondos para los programas de becas para estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, y reconoció “el esfuerzo de todos aquellos que hicieron posible este sorteo, el cual ha entregado millones de premios. A nombre de la UDLAP, reciban nuestro más profundo reconocimiento”.

Por parte de los estudiantes que se benefician de los recursos obtenidos por el sorteo, Jahel de Jesús Díaz Carpio, estudiante de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación y Producción de Medios de la UDLAP, dijo: “Como estudiante foráneo y beneficiario del programa de becas me siento afortunado de poder acceder a una educación de excelencia que me permite explotar mis habilidades; estoy convencido que los conocimientos y valores que he adquirido en esta universidad me abrirán muchas puertas en el mercado laboral. Por lo anterior, les digo que hoy es momento de celebrar, porque gracias a la generosidad de quienes compraron boletos, la perseverancia de quienes los vendimos y el entusiasmo de quienes están involucrados en la organización, todos ganamos”.

Al grito de ¡Ahora sí! es momento de conocer al afortunado ganador del primer premio, por parte del presentador y en presencia de los interventores de la Secretaría de Gobernación quienes dieron fe de la legalidad y transparencia del sorteo, las tómbolas empezaron a dar vueltas para arrojar los números ganadores de las lujosas residencias en Lomas de Angelópolis, los autos y cheques nominativos correspondientes a los cuatro primeros premios.

El evento continuó con el sorteo de cheques nominativos de hasta $1,500,000.00 pesos; autos de las marcas Porsche; BMW Volvo; AUDI y KIA, así como pantallas Samsung y tabletas Apple IPad.

El tradicional sorteo de la UDLAP se realiza con el noble objetivo de recaudar fondos que son destinados al programa de becas de la Universidad de las Américas Puebla, con los cuales muchos jóvenes pueden acceder a los estudios de excelencia que caracterizan a la mejor universidad privada en México y que cuenta con el mayor porcentaje de estudiantes becados en sus aulas.



A partir de este domingo 29 de enero, se podrá consultar la lista completa de ganadores en la página de Internet www.udlap.mx/sorteo y el próximo lunes 30 de enero en los periódicos El Universal y El Sol de Puebla.