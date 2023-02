Por una propuesta de una autonomía verdadera al momento de llevar a cabo las negociaciones con el Gobierno del Estado de Puebla, el aspirante a secretario general de la sección 51 del SNTE, Luis Alonso Rodríguez Santos, dijo que, la nueva agenda considera la total independencia del magisterio.

Aseguró que, resulta urgente cambiar la agenda a una agenda nueva que les permita sentarse a negociar con el gobierno del Estado, bajo los principios básicos de una autonomía verdadera.

Lo que pide, de entrada, es que la autoridad de gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública (SEP), le den la importancia que corresponde a la representación sindical, “porque tendremos que representar dignamente los intereses de los compañeros”.

Y es que, aseveró, la gente hoy está cansados de tantas situaciones donde algunos actores se ven afectados atacándose y contraatacando, “me queda claro que son estrategias que lastiman la imagen del sindicato magisterial”.

Dijo que, esas acciones adelantadas, no abonan a la imagen de la sección 51, “vemos descalificaciones muy lamentables, que no abonan en la unidad del magisterio poblano”.

Contrario a eso, dijo que, cada uno asumirá su responsabilidad porque además lo hacen por atrás y sin dar la cara, “yo sí lo quiero decir con claridad, que venimos concentrándonos en un proyecto hacia futuro”.

Rodríguez Santos, señaló que, en la actualidad, los integrantes del comité ejecutivo seccional le tienen que rendir cuenta a la base y a la representación de la base.

Posteriormente, dijo, vendrá la decisión más importante de todos los más de 30 mil trabajadores del magisterio estatal, que podrán ir a votar y así, elegir a quien será su dirigente para los próximos 4 años.

“A los compañeros de la sección 51 del SNTE les decimos con claridad que, queremos participar y que, cuando tengamos nuestra planilla les vamos a ganar a los demás compañeros con todo su proyecto”.

Y es que, señaló, que sin que haya una convocatoria, ya están en el derroche de recursos, que son aportaciones de los trabajadores de la educación.

“Están usando una cantidad exagerada de recursos, es mucho dinero que se han venido gastando”, pro eso, en su momento, tendrán que rendir cuentas de lo que se gastaron.

En su trabajo en busca de la simpatía de los maestros, dijo Luis Alonso Rodríguez, ha sido cuidadoso de no hacer política dentro de sus horarios laborales, incluso, ha solicitado permiso para acudir a las reuniones que lo invitan en diversos puntos del Estado de Puebla.

Sin embargo, dijo, hoy observan que otros proyectos no lo hacen, por eso, no hay piso parejo donde el comité nacional no se puede hacer responsable de todo esto.

“De lo que sucede en Puebla tiene que rendir cuenta cada aspirante”, por eso, dijo que, estará atento a la convocatoria, para avanzar de acuerdo a los lineamiento que marca el comité ejecutivo nacional del SNTE.