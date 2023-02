La estructura del SNTE en Puebla, ya trabaja con los ayuntamientos del Estado de Puebla, para garantizar protección de los equipos “oficialistas”, durante las votaciones para elegir dirigencia sindical. A decir del vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Miguel Guerra Castillo, les piden a los ayuntamientos que haya protección para eventos donde van a votar los maestros, para elegir directiva seccional.

Lo que buscan, dijo el integrante del magisterial disidente, es que los equipos de los gobiernos municipales protejan a los integrantes de la estructura sindical, para que puedan realizar sus movilizaciones sin que les afecten posibles descontentos.

Recordó que, al ser un evento netamente sindical, ninguna autoridad puede tener injerencia en el proceso de votación, sin embargo, la dirigencia del SNTE busca generar acuerdos con los presidentes municipales para cuidar a sus equipos.

“Buscar cuidar sus candidaturas y atraer a los maestros a las presidencias municipales, tratan de sorprender a los maestros pidiendo el voto, cuando todavía no hay elección ni hay convocatoria”.

Guerra Castillo, dijo que, en lo que va desde la convocatoria al pleno seccional, ya existen muchas razones fundadas para hacer una denuncia penal, porque, como siempre, utilizan maniobras y estrategias para atraer a los maestros.

Dijo que, si buscaran el voto de manera adecuada, no estarían en desacuerdo ni insatisfechos, pero como lo hacen con la oferta de cambios de plazas, lo conducente es hacer la denuncia pública y en su momento, la demanda ante los órganos oficiales.

El vocero del CDMP, dijo que, en la actualidad, hay condiciones para presentar denuncias penales en contra de los dirigentes, pero también pueden hacerlo públicamente, porque no confían en los sistemas de justicia penal ni sindical, pues no hay respeto de esas instancias.

Ante eso, Miguel Guerra, aseguró que, los maestros deben visualizar el problema y entender que esos actos ilícitos se deben denunciar, sin embargo, reconoció que, las denuncias no son recurrentes, porque no hay confianza en las autoridades en cargadas de la impartición de justicia.

Además, dijo, “a los maestros nos falta capacidad organizativa, porque desde las dirigencias siguen haciendo irregularidades y fraudes, están haciendo una marrullería para convocar a los maestros a votar”.

Y ante eso, señaló que, no ha habido demandas y por lo tanto, ha habido impunidad, “no se presentan las denuncias, a pesar que se conocen las irregularidades, pero el maestro no las hace oficial, por eso no se investigan”.

Sin embargo, reiteró que, hay muchas razones para interponer denuncias, porque las acciones en busca de coaccionar el voto, son visibles por todos, pero falta la cultura de la denuncia.