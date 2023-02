El gobierno de México es el encargado y tiene que facilitar y dar las condiciones para que cualquier fuerza que sea criminal en el país no tenga un peso en las elecciones, para que el crimen organizado se mantenga al margen del próximo proceso electoral.

Para el director de Formación Humanista de la UPAEP, Juan Pablo Aranda Vargas, “es una tarea compleja que tiene que ver con los grupos organizados de la delincuencia, pero el llamado tiene que ser a la presidencia de la república”.

Sin embargo, se refirió a la reforma electoral del presidente López Obrador, “a todas luces es un capricho del presidente por echarle la culpa a un organismo por perder la elección que nunca ganó, las del 2006”.

En primer lugar, hay que decir sí a las reformas, porque no es malo reformar una institución, no es malo darle una manita, porque antes dábamos por hecho las reglas del juego, dábamos por hecho las formas del gobierno.

“En lugar de decir la democracia es la mejor forma de gobierno y cómo la mejoramos, hoy en día parece que nos cuestionamos si la democracia es una buena forma de gobierno, lo cual es un retroceso de décadas en la visión de consolidación de una ciudadanía madura”.

Y es que, toda la cuestión de la seguridad es la tarea fundamental que se debe exigir al gobierno de México, ya que, si no la cumple, no está respondiendo a su primera encomienda.

“Lo que más nos debe este gobierno es la seguridad, porque no tenemos seguridad, no tenemos orden y no tenemos paz”.

Ante eso y la renovación que viene del organismo electoral en el país, el funcionario de esa casa de estudios reveló que, siempre es buena la renovación de los poderes, “es algo que debemos de alentar para que no se pervierta, porque cuando pasa algo, todo sale mal”.

Debemos celebrar cualquier forma de reemplazo, dijo, porque el Instituto Nacional Electoral (INE), tiene una labor bastante compleja, primero porque le han quitado presupuesto sin ninguna justificación, digamos racional o razonable.

Segundo, agregó, porque ha sido flanco de ataques, “porque las personas siguen convencidas que en México sigue habiendo fraudes, lo cual es falso, no hay evidencia de esto”.

Y tercero, completó, porque la mezcla de problemas políticos, económicos y de seguridad van a hacer que la siguiente elección sea verdaderamente complicada.

Aranda Vargas, señaló que, México ha demostrado una madurez política mucho mayor a lo que mucha gente pensaba.

“Lo que hemos visto es que el pueblo mexicano se ha fajado y ha sabido exigirle al presidente, como se llame, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador, que tienen que defender las instituciones y nuestras libertades”.

No es cuestión de filias y fobias, aclaró, porque lo que deben hacer es que los ciudadanos respalden a la institución, si bien no somos una democracia perfecta y nos faltan muchas cosas, lo que sí es cierto es que no estamos en una situación perdida.

Todavía se puede recuperar la democracia, atajó el director de Formación Humanista de la UPAEP, pero todo mundo tiene que poner de su parte, “hay que meterse al análisis más puntual de las propuestas, respaldar las reformas, porque cualquier tipo de reforma puede ser buena”.