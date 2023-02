La Prepa Tec se posiciona en el país como puntera en la innovación y creatividad en la generación de la enseñanza de la robótica entre sus estudiantes.

Por ello, el director de PrepaTec Puebla, Carlos Velázquez, anunció que serán la sede del First® Robotic competition 2023, un certamen que tiene impacto internacional para los estudiantes del nivel medio superior en el país.

El evento se llevará a cabo del 15 al 18 de marzo en la sede de Puebla de la prepa Tec, con el que buscan impulsar el pensamiento crítico de los jóvenes, además del trabajo colaborativo.

Cabe mencionar que First®, For Inspiration and Recognition of Science and Technology, por sus siglas en inglés, es una organización sin fines de lucro que busca despertar el interés de los alumnos de preparatoria, por la ciencia y la tecnología.

Lo que se busca, dijo el directivo, es que los alumnos tengan las habilidades necesarias para gestionar por sí mismos sus talentos y fortalezas, para potenciarlas en su vida futura.