A través de Misión Rescate México, mantienen por medio de plataforma, más de 31 mil firmas en apoyo a la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel, llamada la ministra plagiaria.

A decir de la coordinadora en Puebla de Misión Rescate México, Martha Patricia Velázquez Aguilar, están en proceso de recibir firmas para llevarlas ante la SCJN, “por ahora tenemos 31 mil firmas en la plataforma”.

Explicó que, un paquete que respalda a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, por su lucha y defensa de la autonomía e independencia de la Corte y otro paquete más para que la ministra “plagiaria” Yasmín Esquivel solicite su renuncia.

Y es que, desde MRM, consideran que la SCJN juega un papel muy importante de frente al país, por eso, su autonomía y credibilidad deben ser fortalecidos y los ciudadanos tienen que abonar para ello.

“Hasta hoy llevamos más de 31 mil firmas de dos campañas para apoyar la autonomía de la SCJN, porque sabemos que la permanencia de Yazmin Esquivel daña la credibilidad de la Corte”.

Los grupos que respaldan la propuesta, dijo Velázquez Aguilar, consideran que la SCJN es garantía de nuestra democracia y la ministra Yasmín Esquivel es un riesgo para la democracia, por eso, dijo que, crecerá la presión, porque lo que piden, es un derecho ciudadano.

Parte de la propuesta es “mi voto no se toca”, “el INE no se toca”, por eso, dijo que, la presión que hacen los ciudadanos es importantísima, “cada vez somos más almas y definitivamente, la autoridad federal, tendrá que apegarse a Derecho y no al capricho del llamado plan B del titular del poder ejecutivo del país, Andrés Manuel López Obrador".

“Los ciudadanos estamos hartos de ver el retroceso en tremas como la democracia y los derechos humanos”, por eso, aseveró que, está en manos de nosotros y no en unos cuantos partidos políticos.

Explicó que, las firmas fueron recolectadas en la plataforma CitizenGO para respaldar la imparcialidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Patricia Velázquez, explicó que, el pronunciamiento lo llevarán ante la SCJN, con las firmas que todavía se recolectarán por ese medio, con la presencia de varios liderazgos ciudadanos.

Recordó que ese ejercicio es producto y continuación de la megamarcha del pasado 13 de noviembre del año pasado y del domingo 26 de febrero, en rechazo al plan B de la reforma electoral.

Además, mantienen el rechazo a las acciones que se toman en contra del INE, a través de la concentración mi voto no se toca, “el fin es defender la democracia y al INE, porque el rumbo del país no está en unos partidos políticos, sino de la sociedad”.