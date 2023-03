Con 60 quejas de robo de identidad, en el Estado de Puebla se incrementan los fraudes financieros, con llamadas telefónicas falsas y se prevé que, en 2023 los fraudes financieros digitales se incrementen a través del robo de documentos, de los datos cibernéticos.

A decir, de Rafael Gerardo Vallejo Minuti, titular de la Unidad de Atención a los Usuarios Puebla de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), de acuerdo con datos del 2022, México se ubica en el segundo lugar en Latinoamérica en fraudes cibernéticos.

En rueda de prensa en la UPAEP, especificó que, los fraudes digitales de enero a octubre un aumento de 9.5 por ciento en denuncias.

Además de 6 mil 172 millones de pesos se recuperaron de reclamaciones, de los que, 3 mil 911 millones de pesos se debieron a posibles fraudes por transferencias electrónicas o retiro móviles no solicitados.

Reveló que, fueron 69 millones de pesos recuperados de 2022 a favor de los demandantes, además, reveló que, el 99 por ciento de asuntos que llevan, son a favor del usuario.

Vallejo Minuti dijo que, es urgente reforzar el tema de la asesoría financiera, porque reciben más de 7 mil 500 quejas, de las cuales, se ha logrado la recuperación de 69 millones de pesos a favor de los usuarios.

“Solo en enero del 2023, se han recuperado 25 millones de pesos”, con lo que la CONDUSEF se puede realizar atención sin hacer cita.

El director de Control y Supervisión de la zona sur de la CONDUSEF, Jaime Arévalo Cardozo, dijo que, los riesgos actuales en la banca electrónica se combaten con educación financiera.

Para los usuarios de la banca en el Estado de Puebla, agregó, tienen grandes propuestas, entre ellas, el diplomado en educación financiera y diplomado en seguros.

Además, dan orientación al usuario, que es revisar, comparar y decidir, por eso, en suma, señaló que, un 50 por ciento de las quejas que llegan se resuelven a favor del usuario, entre gestión electrónica y conciliación.

Asimismo, dijo que, mantienen el compromiso de defender a los usuarios de las instituciones financieras, “desde la página se puede llevar a cabo las reclamaciones en el apartado de queja electrónica”.

Dijo que, de cada 100 asuntos que se reciben en la CONDUSEF, 96 son favorables a los usuarios, además, las quejas sin llegar a la conciliación se ubican en 42 por ciento, pero desde ahora, ya se ofrece la atención presencial en las oficinas de Puebla.

Asimismo, para hacer un fraude les piden adelantar dinero, de lo que, se reciben 3 o 4 quejas por día, por eso, aclaró que, si una financiera pide adelantado dinero antes de contratar un crédito seguro es un fraude.

“Tengan la confianza en la CONDUSEF, que no cobran un solo peso de todas las asesorías que ofrecen”.

Por eso, Arévalo Cardozo, dijo, “algunas claves para no caer en fraudes financieros electrónicos, que no solicitan datos personales, los estafadores llegan al usuario con ofertas, un hábito saludable revisar constantemente tus estados financieros y no tener acceso con redes wifi abiertas”.