En la sección 23 del SNTE se fragua un fraude a favor del candidato Víctor Ortiz Flores, acción operada desde el comité ejecutivo nacional y de la dirigencia seccional en Puebla, indicó una fuente que prefirió mantenerse en el anonimato.

“Hay una cargada a favor de Víctor Ortiz, eso lo demuestran los pantallazos de unos de los esquiroles que mandó el secretario general Alejandro Ariza Alonzo, para apoyar a sus candidatos, pero terminó golpeando a los dos”.

Y es que, trabajadores de la educación adheridos a la sección 23 del SNTE, denunciaron que, a través de Feliciano "N", se reparte recursos de las cuotas de los trabajadores federales de la educación: “Es él quien baja el dinero de las cuotas para Víctor Ortiz, José Luis González y Marcelino Colmena”.

Asimismo, dijeron que, el presidente de la comisión electoral para la sección 23 del SNTE, Jorge Rodríguez, es el encargado de traer a Puebla a gente de Morelos para llevar a cabo la actividad de “mapachería” el día de la jornada electoral.

Dijeron que hay una campaña mediática para hacer creer que ambos candidatos, Víctor Ortiz Flores y José Luis González, tiene pleito, sin embargo, la realidad es que, son parte del equipo del dirigente seccional, para asegurar su continuidad.

Asimismo, mencionaron que el todavía Secretario de Finanzas, José Luis González, al que no le aprobaron las cuentas en el pleno seccional, tiene acusaciones de venta de plazas, de acoso a alumnas y de un desfalco por 2 mil millones de pesos.

Además, con ambos aspirantes al cargo de secretario general, el líder seccional tiene un triángulo de corrupción, por eso, buscan mantener el botín de la sección 23 del SNTE, para seguir robando.

Ese grupo dentro del comité directivo seccional, indican, tiene todo "bien planchado" para quedarse con la dirigencia y continuar con el robo de los recursos, producto de las aportaciones del magisterio federal.

“En Puebla quieren realizar un fraude como se ha llevado a cabo en los Estados del país donde ya eligieron dirigencias seccionales, porque el CEN del SNTE no se conduce con transparencia y tampoco tienen un padrón electoral real”.

Hay muchos trabajadores de la educación que no aparecen en el padrón electoral y para lograr su registro, los hacen dar muchas vueltas, por eso, la casi totalidad de ellos deciden no buscar su registro y no perder más días dentro de sus actividades escolares, declararon.

Alertó que, dentro del proceso electoral, es el CEN del SNTE el que imprime las boletas y no hay un control real de las mismas, por lo que, fácilmente pueden mandar paquetes de boletas a sus candidatos.

Denunciaron que el dirigente de la sección 23 del SNTE paga las campañas de los candidatos oficiales, a través de los recursos que, son parte de las aportaciones de los trabajadores adheridos a esa sección federal del magisterio poblano.