Este lunes arranca el proceso de registro para el Examen de Admisión 2023 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para el nivel superior, el cual será del 10 al 17 de abril.

Los interesados se deberán presentar de acuerdo a la fecha que indique su letra inicial de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Lunes 10 de abril: A, B, C

Martes 11 de abril: D, E, G

Miércoles de 12 abril: G, H, I

Jueves 13 de abril: J, K, L

Viernes 14 de abril: M, N, Ñ, O

Sábado 15 de abril: P, Q, R

Domingo 16 de abril: S, T, U

Lunes 17 de abril: V,W,X,Y y Z

Registro

Para comenzar con el registro podrán ingresar sus datos a través de la página web http://www.autoservicios.buap.mx en el apartado “Admisión 2023”, donde deberán crear un usuario y una contraseña.

Los aspirantes tendrán que cumplir con las fechas de lo contrario no habrá prorrogas.

Una vez que los aspirantes realicen su registro, tendrán que esperar el mensaje de texto con la confirmación de su proceso y los datos para descargar el comprobante de pago por 650 pesos que tendrán que estar cubiertos antes del 18 de abril.

El monto no será devuelto en ningún caso, así como no se permitirá la presentación del examen si no cubren el monto.

Por esta razón, tendrán que estar pendiente del mensaje que llegue al teléfono móvil, ya que podría ser un mensaje de “espera de validación de pago” el cuál significa que no ha sido reflejado.

En caso de llegar un texto que diga “en revisión” será causal que haya revisión del interesado en el sistema, debido a que un documento aún está en proceso de validación, el cual deberá ser corregido y adjuntar nuevamente.

De igual manera podrá llegar un mensaje con la pasta “observaciones” el cual indica que existe un documento que no es legible y tendrá que ser corregido de manera inmediata y podrá ser adjunto con fecha límite del 20 de abril.

El mensaje “no válido” significa que el proceso está mal y si dice “válido” significa que todo está bien y puede seguir el procedimiento.

Con esto podrán llegar a la fase de asignación de examen que se realizará del 22 al 28 de mayo, en el cual especificará fecha, hora y sede donde se tendrán que presentar para realizar el examen correspondiente.

La BUAP invita a todos los aspirantes a seguir de manera adecuada cada uno de los pasos para evitar retrasos o complicaciones para que puedan presentará su examen en tiempo y forma.