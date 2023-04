A propósito de la matanza de parte de un comando armado el fin de semana pasado en el Estado de Guanajuato, el Estado mexicano está rebasado ante la delincuencia organizada. Para el director de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP, Valente Tallabs González, “el Estado está rebasado de hace muchos años en esta tarea, no solo en México, en el mundo, porque también hoy tiene otras funciones y debilidades que hace 300 años no tenía los Estados y por eso algunos se ven rebasados”.

Frente a los delitos de alto impacto que cada vez son más comunes y cercanos a cualquiera de nosotros, dijo, hay una sociedad paralizada frente al temor y porque no saben cómo responder o qué le toca hacer y entonces ven que el gobierno ya pasó un color, a otro color y otro color de partido político y no hay solución y no hay respuesta.

“Hayo dos tipos de miedo, el que te paraliza y el que te advierte del peligro y que permite actuar y nos falta entrar como sociedad a esta segunda perspectiva, la cual es más propia de las democracias pero que también no tenemos las herramientas y no sabemos cómo lograrlo”.

De los hechos delictivos que ya son frecuentes y constantes en la sociedad actual, dijo el académico, las proporciones son escandalosas, pero no genera ningún escándalo.

Y es que, en otros contextos de democracias, el suceso del fin de semana hubiera sido suficiente para la renuncia, no del ejecutivo federal pero sí a menos de más de un funcionario de alto nivel y eso no sucedió.

“El problema está un poco en qué va a pasar, porque no está pasando nada”, sin embargo, respecto a otros sexenios se mantienen estos altos índices de violencia y los indicadores no ceden, no se ven claridad en la estrategia, es una continuidad.

Tallabs González, dijo que, desde ahí está el problema, porque no hay entendimiento del fenómeno ni la definición de las estrategias, aunque el presidente, en la narrativa desde que era candidato planteaba algo distinto o lo que ha hecho, desde las mañaneras en su narrativa la realidad es que en los hechos no es ninguna diferencia.

El director de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP dijo que, la comprensión del fenómeno es multidimensional e implica una colaboración los niveles de gobierno no se está dando.

Por eso, señaló que, ahí hay un tema pendiente que debe ser atendido desde una perspectiva multidimensional y multifactorial y darle la debida dimensión y el reconocer el problema de la inseguridad y la presencia del crimen organizado.

Sin embargo, también están las vocaciones demócratas, el reconocer que el problema tiene tal magnitud y no tratar de minimizar y normalizarlo, porque eso es un gran error.

“El problema es estructural, la violencia es un problema que atañe a la sociedad, a todos en general, porque en ella tenemos mucho que ver y si se empieza por reconocer eso, ya hay avances”.