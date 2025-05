El gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, admitió que conoce y visitó hace poco al alcalde de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero, quien presuntamente estaría prófugo de la justicia por supuestos nexos con el crimen organizado, lo cual no significa que en este caso habrá impunidad, pero tampoco persecución.

Lo anterior, después de que este fin de semana, fuerzas federales y estatales realizaron un cateo a inmuebles propiedad del edil del partido Morena, donde encontraron drogas, armas, cartuchos útiles y vehículos.

Al acudir a la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan para realizar una faena comunitaria, el mandatario estatal informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) está a cargo de la investigación.

“La Fiscalía está atendiendo, es la mejor forma de decir y demostrar que no hay impunidad”, declaró en entrevista.

Incluso, Alejandro Armenta relató que en días pasados visitó el municipio de Cuautempan, enclavado en la Sierra Norte y Nororiental, que ahora forma parte de una nueva microregión en la entidad.

Sin embargo, aclaró que no les corresponde hacer ningún tipo de aseveración sobre Gerardo Cortés, ya que será el alcalde quien rinda cuentas en su momento.

“Yo no puedo acusar ni puedo deliberar, hay una investigación, conozco al presidente municipal, pero no puedo afirmar ni negar nada. Lo que si les puedo asegurar es que se debe aplicar la ley con objetividad y no se debe perseguir a nadie, pero tampoco debe haber impunidad, ni persecución ni impunidad”, sostuvo.

Sobre el caso, la Secretaría de Gobernación estatal (Segob) dio a conocer que Gerardo Cortés solicitó una licencia de 20 días al cargo por “problemas de salud”, lo cual se lo permite la Ley Orgánica Municipal.

No se minimiza la detención de hija del exedil de Amozoc

Por otra parte, Alejandro Armenta señaló que tampoco se va a minimizar la detención de la hija del petista José Cruz Sánchez, quien fue exalcalde de Amozoc y buscó regresar al poder en las pasadas elecciones, una vez que insistió las indagatorias están también en manos de la Fiscalía para definir su situación legal.

Fue el pasado jueves, integrantes de la banda criminal conocida como “Los Monos” que opera en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, así como la hija del exedil de Amozoc, fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Marina (Semar), por su presunta relación con el delito de narcomenudeo.

Ante este hecho, el gobernador de Puebla señaló que el gobierno no cierra los ojos, sino que “estará pendiente”.

“Estamos atentos cuando hay alguna nota que sale investigamos, no nos molestamos, no nos espantamos, no minimizamos, ni ponderamos, ni juzgamos, lo que hacemos es investigar”, comentó al ofrecer darle seguimiento para que se llegue hasta las últimas consecuencias.

“Vamos a verificar y profundizar en la investigación, si lo que se informó es verdad hay que atenderlo, pero si es resultado de un dato no preciso, también lo aclaramos, sin menosprecio a la información”, remató.