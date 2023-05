"De presentarse casos de postulación de candidatos con antecedentes de violencia política en razón de género, el partido político que lo postule y el mismo candidato deben recibir sanciones severas". La politóloga de la UPAEP, Claudia Ramón, dijo que, les debe costar el puesto en disputa, “si incurre en violencia que se sancione a la persona pero que también se quede la silla vacía para el partido”, porque hoy, los partidos siguen postulando y sosteniendo a personas con estos perfiles.

De la forma en que se debe actuar en contra de políticos violentadores, dijo la académica, de entrada, debe haber congruencia entre el discurso y la realidad, “cuando oímos los discursos se escucha muy bonito”, sin embargo, en la realidad, la situación es muy diferente.

“Se escuchan convincentes que están a favor del fortalecimiento de los derechos de las mujeres, de las niñas y de los niños, de los adolescentes, que puedan tener una vida libre de violencia, que se preocupan por el interés superior de la niñez, pero vemos y nos encontramos con realidades diferentes”.

Dijo, por ejemplo, un caso de un exalcalde en Veracruz que llegó a acumular 11 sanciones y por eso, señaló, "surgen las preguntas ¿Por qué el partido no lo expulsa’, ¿Por qué no se toman medidas más drásticas?, porque no es solo decirle a la persona, sino también al partido que no toma acciones para sancionarlo".

Y aunque se tiene el registro de personas violentadoras, dijo que, después de un tiempo pueden contender y los partidos políticos vuelven a postularlos, “se tienen que trabajar en las víctimas de violencia política, que se consideren los derechos, porque, aunque hay multas, hay que ir más allá, “aplicar la justicia restaurativa, el resarcir el daño”.

Desde todas las trincheras se debe seguir trabajando y los partidos políticos deben comprometerse y que generen los mecanismos para que esto deje de ocurrir, “es algo que se ha visibilizado con las cuotas de paridad de género, se ha logrado en la medida en que las mujeres han logrado esas luchas”.

Ramón Pérez explicó se ha ido profundizando la diferencia y en los propios partidos hemos visto la falta de empatía, lo que ha llevado a las autoridades electorales a tratar de frenar esa situación.

La politóloga de la UPAEP alertó que, no solo son amenazas, sino va más allá, a la propia familia “es algo muy delicado y ha habido hasta secuestros de candidatas y lo hemos visto a plena luz del día, han ocurrido asesinatos. Esto es muy delicado, pero tiene un comienzo, es decir, cuando se llega hasta allá es porque ha aumentado la violencia en las personas”.

Claudia Ramón, dijo que, esto va de las candidaturas hasta el ejercicio efectivo del cargo, “hemos encontrado a muchas mujeres en el ejercicio de las funciones que se quejan porque no les dan las herramientas para que se puedan desempeñar en el puesto que fueron electas”.

Finalmente, expuso que a un cuarto de siglo del siglo XXI y se siguen manteniendo ideas que buscan inhibir la participación política de las mujeres.

“Y lo lamentable es que, dentro de los partidos políticos se sigue insistiendo en postular personajes con estos perfiles”.