El urbanista de la UPAEP, Octavio Flores Hidalgo, resaltó un programa muy ambicioso e interesante para implementar toda una red de articulación ciclista dentro del municipio de Puebla.

En ese sentido, explicó que dará al sistema de ciclovías, una amplia gama de posibilidades de usos y destinos, incluso de espacios para articular un destino, es decir, llegar en bicicleta al punto A, aparcar ahí y después tomar un camión a su destino, el punto B y de regreso.

“Vamos a ver si se logra concretar porque ya lo analizaron con los encargados del área de Movilidad del municipio capitalino, por eso, saben que eso se logra con el equipamiento".

El profesor de la Facultad de Arquitectura reveló que la definición es dónde dejar la bicicleta, para garantizar que sea un espacio de seguridad, que esté iluminado.

Además, dijo que, desde el ayuntamiento de Puebla, buscan reducir la percepción de inseguridad, por lo que, urge reformar el programa con mayores luminarias, además, preocuparse por la calidad del pavimento y por la iluminación.

La idea, dijo el experto en movilidad, es no dar la percepción de un lugar peligroso, porque de esa manera, no se motivará el uso de la bicicleta dentro de la propuesta de la red de articulaciones.

Por eso añadió que deben hacer un estudio con factibilidad que, permita a los usuarios de la bicicleta tener la seguridad de dejar su medio de transporte en un lugar y que, al regresar, no tenga problemas o sea vandalizado.

Flores Hidalgo señaló que son una combinación de factores que se tienen que trabajar para garantizar la seguridad, “porque en la bici te quitan lo que traes encima, es el doble juego que se enfrenta”.

Sin embargo, advirtió que, para los usuarios que van a utilizar su bici en los recorridos que toman, se suelen generar ciertos peligros, porque se han aumentado los niveles de mortandad por accidentes.

Recordó que, ya vimos lo que pasó en la vía recreativa metropolitana de Puebla-Cholula, donde un ciclista murió atropellado por un conductor de auto que violó las vallas de seguridad.

El urbanista de la UPAEP, resaltó la necesidad de ir articulando los espacios, con proyecto que tiene como finalidad un trayecto más seguro para los ciclistas y, además, que tengan un lugar donde dejar sus bicis y trasladarse a su centro de trabajo o destino.

Finalmente, Octavio Flores explicó que definitivamente no hay donde dejar la bicicleta, porque se enfrenta a un problema de inseguridad, “porque no se puede dejar con la tranquilidad de que no le va a pasar nada, de que no le van a robar unas piezas ni la bici en sí”.