Aunque la totalidad de las encuestas para elegir gobernadora en el Estado de México mantienen como favorita a la candidata de la coalición de Morena, Delfina Gómez, todavía resulta interesante el sufragio de los indecisos.

Para la politóloga de la UPAEP, Claudia Ramón Pérez, el porcentaje de indecisos anda por arriba del 15 por ciento, “en un momento dado esto puede generar un cambio en la elección”.

Y es que, aseguró que, en la recta final si se llegara a dar algún suceso extraordinario, como las acusaciones en contra de la candidata Delfina Gómez que, no han tenido mayor impacto, eso puede cambiar.

En ese contexto, la coalición Va por México no querrá perder tan fácilmente el Estado de México por lo que implica para el PRI, por eso, dijo, será muy importante para el PRI, sin embargo, el tricolor ya no está en el papel de poder las condiciones.

Por lo anterior, dijo que, será importante analizar el porcentaje de indecisos que anda por arriba del 15 por ciento, además del hecho de que, Movimiento Ciudadano no puso candidato.

“Al estudiar los partidos políticos, nos encontramos con los que van a buscar votos, los que buscan escaños y los que buscan hacer gobierno, perderlo significa que lo pierden todo, sobre todo donde Morena gobierna y tiene la mayoría en los Congresos locales”.

Ese, dijo, es un factor para que los partidos de la alianza no la tiren por la borda, porque esto es cuestión de si se quieren o no se quieren, más bien, es de si los números les alcanzan o no.

Por ejemplo, agregó Ramón Pérez, en Puebla que tenemos un perfil de sociedad más conservador, más hacia ciertas tradiciones y era impensable que el PAN pueda hacer alianza con el PRD y sin embargo lo hicieron y no tiene que ver si el PRD le restaba, sino tuvo que ver con los números que tenía.

Por eso, en el Estado de México no se pone en riesgo la posible alianza opositora rumbo al 2024, pero dependerá de los resultados y de la forma en que lo quieran negociar, “el PRI si bien no puede ganar solo sí se fortalecería con el triunfo y a partir de ello hay que analizar el triunfo o la derrota”.

Los partidos de la alianza Va por México, pero el PRI sobre todo está consciente de que no las tiene todas consigo por sí mismo, ahora, es un intento a fondo por no dejarlo morir, pero si pierden en el Estado de México eso afecta considerablemente a la alianza.

Claudia Ramón, dijo que, el trabajo electoral está por terminar y serán las estructuras las que definan en mucho, el trabajo realizado en el proselitismo electoral.

Y es que el elemento de la percepción es importante, porque en los debates todavía está presente el papel de la candidata oficial Alejandra del Moral, con todo y que las preferencias están a favor de Morena, sin embargo, hay gente que dice que lo ganó Alejandra del Moral, por eso, si se repite esta situación, a la candidata de Morena sí le impacta de manera negativa.