"Aunque en las últimas semanas se habló de que, si no lograba la candidatura de Morena a la presidencia de la república, el canciller Marcel Ebrard competiría por otro partido, su renuncia a la cancillería muestra que hay disciplina al interior del partido en el poder", afirmó el politólogo de la Ibero Puebla, Miguel Calderón Chelius.

En entrevista con Intolerancia Diario, el académico explicó que dentro de la incertidumbre en Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el anuncio de Marcelo Ebrard marca cosas positivas, porque no abre ningún espacio para salirse de Morena.

Entre las “corcholatas” de Morena, el secretario de Relaciones Exteriores fue el primero en anunciar su separación del cargo desde este 12 de junio, para poder enfocarse en la búsqueda de la candidatura de Morena.

"Esa medida no deja ningún espacio, no plantea alguna posibilidad y no supone que pueda haber chantaje, no abre esa perspectiva en su discurso”.

El analista político universitario explicó que la de Ebrard Casaubón, habla de un intenso proceso interno de Morena donde todos los actores políticos se disciplinarán con el resultado, por eso, descartó riesgos de ruptura dentro del instituto político.

Ante esa circunstancia, dijo que, rumbo a la elección presidencial del 2024, todavía no se definen las cosas, pero hay varios elementos que vienen marcando la tendencia, por ejemplo, los resultados de la elección del año pasado y los resultados del domingo 4 de junio en el Estado de México.

Calderón Chelius, explicó que, eso refuerza la posición de Morena rumbo al 2024, porque en la medida que no tenga dudas internas, las posibles rupturas son cada vez menores.

“El resultado de la elección del Estado de México muestra que una candidata que no era particularmente carismática puede ganar en un Estado donde la oposición está muy fuerte, como el Estado de México, donde tenía el gobierno, donde había una estructura política poderosísima y aun así gana y eso fortalece el sentido de victoria y de capacidad en Morena”, dijo.

En su análisis, dijo que, solamente una división al interior de Morena puede abrir posibilidades para la oposición, que es la única oportunidad que tiene para ser competitiva y poder reorganizarse.

Sin embargo, aclaró, si el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) logra procesar sus diferencias internas será difícil o casi imposible que se cuente con una oposición competitiva rumbo al proceso electoral del 2024.