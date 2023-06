Trabajadores administrativos y docentes hasta con doctorado despedidos de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTECAM), denunciaron irregularidades administrativas, además de despidos injustificados y hostigamiento.

Lo anterior, de parte de la rectora María Luisa Juárez Hernández, quien ya tiene quejas y denuncias ante instancias federales y estatales, sin que hayan procedido las mismas.

Los trabajadores víctimas de despidos injustificados, hicieron un llamado a la Secretaría de Educación (SEP) para ser escuchados y que se retomen las quejas interpuestas desde hace meses, sin que hasta la fecha haya solución.

Y aunque han tenido reuniones con autoridades de la SEP en busca de frenar el acoso y el hostigamiento, no han tenido respuesta ni resultados ante esas demandas apremiantes.

El hostigamiento se vive desde hace unos 18 meses, dijeron, y es en contra del personal administrativo y de catedráticos, señaló Ana Bertha Castro, a quien la han cambiado varias veces de área de trabajo, "pedimos que se frene la violación a los derechos humanos de los trabajadores".

Los ex empleados y empleados presentaron una denuncia ante la SEP, además hicieron una minuta realizada el pasado 2 de mayo cuando les cerraron las puertas y no les permitieron el acceso, sin embargo no ha habido respuesta, aunque desde ahí se acordó una tregua que tampoco han respetado.

Dijo que, la rectora Juarez Hernández, se dice la representante de la 4T, quien ejerce un trato discriminatorio ante los trabajadores, además, el mismo abogado de la UTTECAM ejercer un trato despectivo en todo momento.

Los despidos injustificados, dijo, están en una libreta de la rectora, donde se enlistan a 14 trabajadores académicos, algunos con más altos grados de estudios, “son despidos que debilitan la universidad, que les han pegado a los cimientos de la universidad”.

Recordó que también a los empelados del área de limpieza, les bajaron el salario, a pesar de ser de los más bajos de la actualidad y les quintan el material para llevar a cabo su trabajo, “con la baja del salario prácticamente los corren”.

Dijo que, hay denuncias e investigaciones ante autoridades estatales y federales, sin embargo, no tiene respuestas, no tienen apoyo y no les creen, porque al parecer, la rectora cuenta con todo el apoyo de Morena.

Ante el maltrato laboral y los despidos, pidieron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) y que intervengan las autoridades que correspondan para resolver el problema interno que ocurre en la UTTECAM.

"En la universidad no hay trato humano, no hay atención nuestras demandas, no responden a nuestro reclamo, además, acordamos que no habrá represalias pero nos persigue y nos reprime". Además, cuando les emiten sanciones, mandan oficios sin hoja membretadas.

"Mete gente por favores políticos, lo que genera afectaciones y prueba de ello es que la matrícula se presenta en descenso", dijo uno de los despedidos, Marino Viveros.

Algunos trabajadores ya presentaron denuncias penales, que están en curso. Además, tienen quejas ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH), de la que no han tenido respuestas.

La rectora tiene desmantelada varias carreras, donde ya no tiene personal, además, ha corrido a docentes que conocen los procesos educativos. En contraste, ha metido maestros sin la experiencia necesaria.

Vivimos en la impunidad, gracias a las relaciones políticas que la rectora tiene, además, los obligaba a seguir la plataforma política de apoyo al ex Secretario de Educación (SEP) del Estado de Puebla, Melitón Lozano Pérez. Además destruyó la academia de inglés.