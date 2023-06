"Es una irresponsabilidad de los concesionarios del transporte público no verificar sus unidades, porque son una de las más grandes fuentes móviles de generación de contaminación en el medio ambiente", lamentó el profesor de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable de la UPAEP, Francisco Javier Sánchez Ruiz.

En entrevista con Intolerancia Diario, el problema se presenta en Puebla y a nivel nacional, “uno de los grandes problemas de la contaminación y de la mala calidad del aire son las fuentes móviles como el transporte público”.

Dijo que la contaminación que genera el transporte público se asocia con la irresponsabilidad de los concesionarios, porque solamente lo que buscan en ganar ellos y tener que invertir lo menos posible.

“Es una irresponsabilidad, aunque Puebla no es una excepción, es a nivel nacional, porque piensan solamente en el beneficio propio y no del beneficio de la ciudadanía ni de la sociedad, de que pueden tener un mejor servicio y también pueden tener una mejor calidad del aire”.

Por eso, dijo, a corto plazo vamos a tener un incremento de la mala calidad del aire que, se presenta cuando no tenemos cumplimiento de la norma o la falta de participación de parte de los concesionarios y aunado a esto a las ondas de calor que se están presentado actualmente.

"Lo que notamos de esto es que vamos a tener temperaturas más extremas, olas de calor más frecuentes en la zona metropolitana, pero también esto va a llevar a un mal servicio del transporte público o una mala prestación".

Más del 50 por ciento del transporte público en Puebla, no ha cubierto el requisito de la verificación vehicular, “lo que más preocupa u ocupa desde esta perspectiva, es esta contaminación que no se va a detener y no se va a minimizar si no se tiene esta participación de parte de los concesionarios”.

Por eso, el profesor de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable de la UPAEP dijo que, se sabe que no hay una parte de la inversión de los concesionarios en mejora de las unidades, “sabemos que hay algunos monopolios entre los concesionarios y es muy grande”.

Finalmente, explicó que se debe estar dándole servicio de manera constante, porque si se hiciera todo de manera proporcionada o de manera directa, en un solo momento existiría menor probabilidad que se pueda presentar algún factor de riesgo desde el punto de vista ambiental.