Previo al arranque oficial del proceso electoral federal del 2024 en que se eligen todos los cargos de elección popular en el país, los únicos que le hacen oposición a Morena son los integrantes de la sociedad organizada.

Para el analista político del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Cristopher Mejía Rosas, desde hace varios días, el Instituto Nacional Electoral (INE), mantiene una función importante al observar los adelantos de campaña.

Por eso, adelantó que, también el organismo electoral ya está teniendo una función importante al señalar que van a estar monitoreando la legalidad en las actualizaciones de las corcholatas al interior del Morena, en el país.

El académico de esa casa de estudios dijo que, eso también va a ser importante, porque ya nuestra democracia representativa y procedimental está reformando, por una parte, por eso “creo que sí hay una verdadera oposición rumbo a los comicios del próximo año”.

Sin embargo, aclaró que, desde su perspectiva, esa oposición no viene de los partidos políticos que deberían serla, pero sí es una oposición del sistema político mexicano.

Y es que, mencionó que, las instituciones electorales ya están teniendo una participación en el monitoreo, el control y la regulación de los procedimientos electorales, tanto al interior de los partidos como en le competitividad electoral partidista.

“Es una democracia competitiva en el sentido institucional, sin embargo, en el sistema de partidos mexicano no hay competitividad certera por parte del partido hegemónico y de la oposición”.

Y es que, mientras en Morena ya tienen avanzados sus procesos de elección de candidatos en los cargos más importantes, "en los partidos de oposición apenas empiezan con esos procesos”.

Aclaró que, ante eso, el INE no está reaccionado tarde ni se le está adelantando Morena, porque no hay una penalización electoral en cuento a la caracterización, “el INE todavía no ha hecho una declaración oficial, porque como son elecciones al interior del partido, hay cierta autonomía, más bien, ahí la función de la institución es vigilar que se cumpla toda la normatividad en la elección de candidatos”.

“Entonces no fue una respuesta tardía, sin embargo, la función del INE será muy importante para garantizar la competitividad interna del partido basada en la legalidad”.

Mejía Rosas, dijo, la autoridad electoral hoy en día, sí es estable y sí avanza bien, a decir verdad, está muy centrada en el control por parte del partido hegemónico, “ahí veo más presencia de la institución electoral”.

“Tiene una función importante que hacer en estas elecciones, sin embargo, los escenarios de violencia y de corrupción también va a ser muy atenta de las instituciones electorales que debe actualizarse a la demanda actual del escenario electoral”.