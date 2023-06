A tres años de su creación, la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla no ha demostrado con el presupuesto que tenía antes, que haya podido hacer búsquedas efectivas o hacer un ejercicio eficiente de los recursos que tenía, reveló Tadeo Luna de la Mora.

El responsable del Programa de Seguridad y Justicia del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, añadió que la comisión gastaba la gran mayoría de recursos en recibir capacitaciones, en comprar equipo que ellos mismos no sabían utilizar, en lugar de realizar búsquedas efectivas.

Recordó que desde el IDHIE acompañan al colectivo Voz de los Desparecidos y han dicho en momentos anteriores que la Comisión hacia un ejercicio indebido de estos recursos.

“Puede ser como el huevo y la gallina, porque se entiende que la federación ya no quiera dar estos recursos si no se están ejerciendo de manera eficaz. Pero al mismo tiempo esto puede ser un nuevo pretexto de la comisión de búsqueda para no hacer la chamba que le toca y no cumplir con lo que la ley dicta que ellos deben estar realizando”.

Ante eso, el catedrático recordó que la ley, que va a cumplir dos años de su publicación, tiene tareas específicas para la comisión de búsqueda local que, en dos años no han realizado estas acciones que legalmente les corresponde.

"La búsqueda de personas es un pendiente que tienen los 3 órdenes de gobierno con la sociedad en general, por eso, la comisión de búsqueda no debe depender del dinero que dé la Federación, sino que también tiene que entrarle más fuerte el gobierno del Estado".

Entre ellas, destacó, el análisis de contexto, donde no se ha publicado la base estatal de datos forenses, que tampoco existe en Puebla y que ahora está falta de presupuesto puede ser un pretexto.

“No es solo que no es prioritaria la búsqueda de personas desaparecidas, sino, además, en donde se va a poner este recurso que ya no va a llegar a la búsqueda propiamente dicha".

“No deben estar centrados solo en los recursos, sino en los recursos humanos y la voluntad política por atender a las víctimas, porque tampoco se nota esta otra parte”, finalizó.