Ante la inminente llegada de la temporada de lluvias, existen medidas que ha tomado el gobierno, pero por lo que se ha visto, no son suficientes, hay que aportar más, para evitar que sean crecientes los daños a la población y a la infraestructura urbana.

Para el académico investigador del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente (IIMA) de la Ibero Puebla, Jerónimo Chavarría Hernández, este tipo de situaciones tienen que ver con muchos sectores de la sociedad porque todos tenemos que participar, no nada más es obligación de unos o de otros.

“Algunas de las medidas que son más comunes en que ciertos periodos de año, principalmente aquellos de lluvias, tiene que ver más con protección civil, en la limpieza de las calles, de la limpieza de coladeras”.

Y es que, dijo, mucha gente no tiene consciencia en el momento en que les va a afectar si está tirando basura en barrancas, coladeras, que son las áreas que tiene que ver con la infraestructura para el desalojo del agua.

Esas campañas, agregó el académico, el gobierno las hace año con año, pero debería ser una campaña permanente, no porque no llueva no se tendría porque no estar limpiando coladeras, calles y barrancas.

Otro que ha visto, agregó, es el arreglo de las avenidas de las calles que están pavimentando, de alguna manera están arreglando las calles, “están repavimentando y arreglando”.

“Aquí el único pero que le pondría entre comillas sería el tipo de pavimento que están usando, porque en algunos países el pavimento que están usando es donde se puede filtrar el agua y eso también aportaría mucho a que las calles no se inunden”.

Chavarría Hernández agregó que eso, "ayudaría a la filtración de agua y a la recarga de azufre, porque el pavimento que se usa en Puebla es impermeable, provoca que no haya filtración de agua y como todos sabemos, todas las calles que están pavimentadas ya no dejan filtrar el agua”.

Aseveró que, la acumulación del agua provoca inundaciones y provoca problemas en toda índole, sobre todo económico como la pérdida de las casas, por eso, “sí hay elementos importantes del gobierno, pero insisto en que no solo debe de ser el gobierno, tendríamos que hacer también campañas de educación en relación con no tirar basura, a no llevas todos los residuos a las barrancas”.

El académico del IIMA de la Ibero Puebla, reconoció que hay trabajo de parte de la autoridad municipal, sin embargo, tiene que hacerse más y de manera permanente para disminuir los riesgos de afectación social en la temporada de lluvias.

Y es que, muchas personas que viven en las llamadas zonas de alto riesgo por inundaciones en temporada de lluvias no quieren abandonar las viviendas, a pesar de las campañas de alerta de las autoridades municipales.

“El asunto es medio complicado, lo que te puedo decir es que casi todas las áreas vulnerables a estos eventos de lluvias extrema, en el municipio de Puebla, son aquellas que están en márgenes del río Atoyac principalmente, y por ahí algunos en el Alseseca”.