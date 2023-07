Para el proceso electoral del 2024, el Estado de Puebla será un escenario que se prestará para la disputa política entre partidos políticos y coaliciones, sin embargo, dependerá del escenario de la designación de candidatos.

Para el analista político del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Christopher Mejía Rosas, vendrá una fuerte disputa entre partidos políticos en el Estado poblano, “será fuerte, pero dependerá del candidato que surja de la oposición”.

“Si es un candidato que logre cohesionar y vincular el trabajo de todos los integrantes de la coalición tendrá competitividad, pero si es un candidato que no tenga interés en defender los intereses de la coalición sino los de su partido va a debilitar la articulación del trabajo político de esa coalición”.

Y es que, previo al arranque formal del proceso electoral, Morena lleva la ventaja, pero en algunos aspectos y en algunas regiones no ha tenido la capacidad de articular estructura y aceptación social y eso le puede afectar y puede tener competencia.

El coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del ICI, alertó que, el tema es que una de las desventajas que el PAN y la coalición que integra tienen es que en la actualidad no han tenido la capacidad para consensar e impulsar el trabajo de un perfil político que provenga de sus filas.

Entonces esa es un factor que nos da luces de como también la oposición del Estado de Puebla tiene ciertas desventajas contra la competitividad electoral del partido en el poder.

Sin embargo, hoy todavía resulta un poco difuso saber a qué coalición favorece el escenario político en Puebla, sin embargo, sí se puede identificar que depende de las acciones que impulsen las coaliciones en el país.

Lo que observa en el territorio poblano, dijo Mejía Rosas, es que, por lo menos la mixteca poblana favorece mucho a la coalición de Morena, algunas regiones de la sierra norte de Puebla también favorecen a la coalición de Morena, sin embargo, ya regiones aledañas a la capital favorecen un tanto al PAN.

Además, reveló que el Estado de Puebla sí tendrá avance en organización política por partido político rumbo al 2024, “vamos a identificar que esos temas se definirán bajo las coaliciones de partidos políticos y ahora se identifican solamente dos”.

“Vamos a seguir en la disputa del PRI-PAN-PRD contra Morena-Verde-PT y posiblemente PANAL pueda generar acuerdos con Morena, entonces es problema que por ahí gire el escenario”.

Previamente, el analista político del ICI aseguró que, ambas coaliciones en Puebla se perciben fragmentadas, situación ocasionada por diferentes crisis internas que viven los partidos políticos que la integran.

Por eso, la sociedad poblana se encuentra frente a la disputa de los dos partidos más importantes de la actualidad, que no cumplen con el mandato de atender a la sociedad y sus demandas, por eso, no descartó que una parte de la sociedad no se interese en los procesos electorales y no salga a votar.