El debate sobre los nuevos libros de texto gratuitos es un reflejo de la deuda del Estado con todos los mexicanos de tener una mejor calidad. Además, hay una tendencia de falta de trasparencia en el contenido de los libros, que deberían ser presentados a quienes lo solicitan.

A decir del presidente del Consejo Estudiantil del Estado de Puebla (CEDE) y presidente de la Fundación FAC, Alexis Guyot Carrillo, se hicieron las solicitudes de transparencia para el proceso y no hubo una repuesta favorable de parte de la SEP.

Lamentó que este tipo de acciones y de oscurantismos, hacen que la crítica hacia el gobierno sea cada vez mayor y la oposición, columnistas nacionales y medios de comunicación, además de los actores políticos de la oposición, descalifiquen este tipo de esfuerzos por mejorar la educación.

Dijo, al final de cuenta es un esfuerzo por mejorar un trabajo viciado por una politización tremenda, por eso, se puede ver un esfuerzo bastante noble pero que está mal encausado, porque la ley general de educación en su artículo 23 señala que los Estados del país, los consejos de educación tienen que saber de la observancia del contenido de los libros.

El artículo 123 de la Ley General de Educación dice que las autoridades educativas de los gobiernos de las entidades federativas y municipios podrán solicitar a la Secretaría actualizaciones y modificaciones de los planes y programas de estudio, para atender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza aprendizaje.

Guyot Carrillo, aseguró que no solamente debe aprobarlos como ahora, porque hay pocos que no avalaron repartir los libros, por eso, deben estar inmiscuidos en la observancia de los contendidos, lo que no se hizo y esto deja puertas a que cualquier Estado que sea de la oposición pueda promover un amparo porque no se llevó a cabo el proceso de manera correcta.

Los libros de texto gratuito son un reflejo de la educación de calidad a que aspiramos, que puede ser más un sueño lejano para los mexicanos, “la educación es y será un tema de discusión y es un objetivo de aspiraciones en el país, más de controversia con los libros”.

El presidente del Consejo Estudiantil del Estado de Puebla (CEDE) y presidente de la Fundación FAC, dijo que, con esta premisa, viendo el lado positivo, es bueno que el tema nacional sean los libros de texto, porque a los ciudadanos les hace falta involucrarnos en este tipo de temas.

“No solo cuando es un tema donde están inmiscuidos el gobierno y la oposición, sino que el tema de la educación debería ser preocupante y central para toda la población y más para la población de a pie”.

Debería preocupar todos los días el contenido que aprueba la SEP, dijo Alexis Guyot, porque es preocupante porque no tenemos una observancia continua de ello, entonces intervienen actores como la Unión Nacional de Padres de Familia, que tiene una tenencia en contra del gobierno federal.