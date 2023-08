En el Estado mexicano solamente se consignan poco más del 41 por ciento de las averiguaciones previas que se emiten en los diferentes juzgados del país.

A decir de la directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, María del Rosario Arrambide González, por ejemplo, en el informe del 2013, “que son datos de años atrás, pero es donde hay más información”, se hablaba de mil 101 averiguaciones previas.

De ese gran total anual, dijo la académica, solo se consignaron 454 de los casos registrados, es decir, ni siquiera la mitad de ellos, por eso, consideró urgente atender el tema desde las instancias oficiales.

De ese gran total consignado, señaló la experta en análisis de derechos humanos, solo se emitieron el 93 por ciento, es decir, el 7 por ciento, ni siquiera el 10 por ciento, “esto nos habla de una impunidad que existe y prevalece”.

En relación con los casos que han sido juzgados, dijo, una fuente que ayuda mucho son los informes que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que tienen diagnósticos sobre la situación de la trata de personas en México.

Dijo que, en esos indicadores, en 2013, en 2019 y en 2021 es posible observar el tema de la impunidad, “porque no se investiga diligentemente los casos de trata, no se sanciona a los responsables, no se hace nada por reparar el daño y esto a todas luces manda un mensaje de impunidad estatal".

Por eso, alertó frente a las más graves violaciones a derechos humanos como es la trata de personas, esto lo que va a lograr es aumentar la repetición y fomentar el agravamiento porque no pasa nada.

De acuerdo con la CNDH, la trata de personas es un delito y violación a los derechos humanos con presencia en todo el mundo, que afecta a miles de personas cada día, siendo México un país de origen, tránsito y destino de víctimas, de seres humanos con fines de explotación.

Además, el organismo nacional revela que, existe un marco normativo nacional e internacional que obliga al Estado mexicano a prevenir, perseguir y sancionar los delitos en esta materia.

Sin embargo, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los últimos años las cifras de víctimas a nivel nacional continúan en aumento.

Dijo que, es la situación de vulnerabilidad de ciertos grupos de la sociedad el factor que favorece y facilita que se cometan estos delitos y violaciones a derechos humanos.

El secretariado revela en su instrumento para el registro, clasificación y reporte de delitos y las víctimas CNSP/38/15, se informó que el total de víctimas del fuero común en 2018 a nivel nacional fue de 575 y para el año 2019 se registraron 668 para el delito de trata de personas, lo que representa un incremento del 16 por ciento.

Y por lo que respecta al año 2020 de enero a octubre se informó un total de 578 víctimas de este delito.