Los consejeros del organismo electoral mexicano deben frenar de tajo los excesos en los que cae el inquilino de palacio nacional, Andrés Manuel López Obrador, previo al arranque del proceso electoral del 2 de junio de 2024.

Y es que la actitud tolerada por la autoridad electoral e impulsada desde palacio nacional no puede chocar en la ilegalidad y que esto se multiplique hacia el proceso electoral, dijo el politólogo de la UPAEP, Juan Pablo Aranda Vargas.

“Lo que hemos visto es que la autoridad ha estado golpeada por el poder ejecutivo en los últimos años de manera que ha sido paradójico que la autoridad electoral que construyó las condiciones paraque AMLO ganara la presidencia, ahora se convierta en su principal enemigo”.

Sin embargo, dijo que, ahora que la sociedad civil y organizada ya que salieron a defenderlo tanto, hay que exigirle que haga la chamba por la cual se le nombró, “eso quiere decir que deben garantizar las condiciones de equidad, eso es obligado”.

Además, que, que ningún partido deba gastar más de lo que debe gastar y que no tenga el apoyo ilegal del ejecutivo en los tres órdenes de gobierno, “entonces, la sociedad ya dio la cara por el Instituto Nacional Electoral, ahora le toca y tiene que sacrificar todo el capital político para que esta elección del 2024 sea pulcra, que no haya ninguna duda sobre el resultado".

La exigencia es clara y contundente, dijo, que los ciudadanos tengamos certeza del resultado, para ello, hay que exigirle al gobierno que saque las manos del proceso electoral y a las autoridades electoral que se pongan las pilas y que tome la autoridad que tienen y que la Constitución le confiere.

“Hay que tener las reglas claras y autoridades que estén detrás de ellos obligándolos, porque lo que vemos es un descontrol en el que las reglas y no son tan claras porque desde palacio nacional se orquesta este juego prohibido que lleva así desde 2007 con la última reforma electoral”.

Aranda Vargas, señaló que, ahí no es así y lo que vemos es una situación de desprecio de las reglas de la contienda electoral, “en México hemos vivido tiempos complicados en procesos electorales que ha llevado cambio en las leyes”.

El director del departamento de Formación Humanista de la UPAEP señaló que hoy hay leyes suficientes, adecuadas y que responden a las exigencias de la sociedad actual, que ha sido de mucha disputa política.

Lo que se observa por todos lados es un descontrol democrático, dijo el académico, porque hay propaganda no autorizada, a destiempo, cuyos orígenes de los recursos no conocemos, no hay transparencia, la autoridad electoral no se está dando abasto.

Ese es producto de un proceso que se vive en México y en diferentes partes del mundo, de la entrada del populismo, “lo que se hace es que se juega con la democracia, aunque seguimos siendo democráticos pero las instituciones dejan de contar, dejan de importar”.