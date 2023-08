La confrontación presentada al interior de la alianza opositora no pone en riesgo de división al Frente Amplio por México, debido a que esos pleitos son acontecimientos normales que deben suceder cuando avanzan los proyectos en su consolidación.

Hay que crecer hasta donde se tiene que valer, dijo Gilberto Rafael Rodríguez Moreno, coordinador de los posgrados en Derecho de la Ibero Puebla, “no hay que decir si no me conviene me voy de brazos caídos y no muevo nada, ese no es el chiste de la democracia”.

"Y es que, irse de brazos caídos de una parte de un partido político que están en desacuerdo, ver qué tan democrático y beneficioso es para ellos mismos, sobre todo sobre el procedimiento, que no lo creo, no veo así la democracia, que tiene que ser más participativa".

En una campaña, en el equipo de un candidato, la participación no puede ser por omisión, ni de brazos caídos, porque de ser así, es que ese partido político no entre en la alianza o coalición, porque ya va dispuesto a perder.

Por eso, el analista académico, dijo que no ve posibles rupturas dentro de la alianza opositora por medio del PRI, lo que sí hay son diferencia entre los aspirantes de los partidos, pero campañas de brazos caídos no.

Hay que partir que tienen un objetivo particular los partidos políticos que hoy se llaman de oposición, que es llegar al poder y sacar a Morena, que es el principal enemigo para vencer y saben que uno no puede sacarlo solo.

“Entonces ya sabemos que se unieron, aunque son ideologías muy disparejas unos de otros, lo hacen con el fin de quitar a Morena el poder”.

En una democracia debe haber esta clase de baches, porque uno se juega la presidencia de la república y todos quieren que el candidato sea de su partido político, eso tiene estos baches en el procedimiento para la designación, “por eso lo veo normal”:

Rodríguez Moreno, dijo que hay a quienes no les gusta ciertas medidas, pero hay que preguntarnos si nosotros como ciudadanía, los militantes de los partidos políticos del PAN, PRI o PRD o los ciudadanos que quieran tener su credencial de elector para sumarse a un candidato.

Lo que se debe exigir es transparencia, porque si bien es un procedimiento de los partidos políticos, lo abrieron a la ciudadanía y por eso hay que pedir buenas cuentas, que se cuente bien.

Lo que pasó con el candidato Silvano Aureoles, que, al no alcanzar las firmas exigidas, pidió al PRD ir solos en elecciones del 2024, por eso, del procedimiento interno, él lo tendrá que hacer e impugnarlo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En todo el proceso de conformación de alianzas y nominación de candidatos debe haber baches, porque si se nomina a uno de forma directa sería lo más sencillo y aunque no nos guste nos callamos y aceptamos al elegido.

Lo que quieren los partidos de oposición es entra en un procedimiento que ellos concertaron en la mesa simplemente es lógico y normal “así son las democracias, que son diversas ideologías, diversas, formas de ver y de pensar, entonces eso lo va a tener y lo va a seguir teniendo".