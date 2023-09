Aunque todavía es poco tiempo para medir la producción legislativa de la actualidad y para hacer un comparativo entre legislaturas, lo que destaca es que hay grandes pendientes.

El analista político de la Ibero Puebla, Roberto Alonso Muñoz, destacó, por ejemplo, el asunto de la intervención del embarazo, que no se ha podido transitar en la entidad, no por la falta de consensos porque no se necesitan, dijo.

Más bien, es porque hay serias resistencias de los que tienen la batuta dentro del trabajo legislativo, lo anterior, rumbo a una posible recomposición del poder legislativo por posibles renuncias por las campañas políticas del 2024.

En este caso el presidente de la junta de gobierno y coordinación política, que debería dar lugar a este tipo de discusiones que tienen que sacarse en un sentido u otro, que en el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene que ser en el sentido de la no criminalización de las personas que hacen una interrupción legal del embarazo.

Y es que, previamente, recordó que, hubo mucha presión social y sobre todo de grupos feministas, que tomaron el poder legislativo del Estado de Puebla, en el año 2021, por un lapso de casi un mes y ni así fueron escuchadas.

Por eso, aseveró que, ya existen fundamentos de jurisprudencia de parte de la Corte, por lo que, el rechazo a no aprobar esa ley será un fracaso para el Congreso del Estado de Puebla.



Por eso, dijo el coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas e Innovación Democrática, aseveró que, tiene que haber una disposición del máximo tribunal legal en la materia, sin embargo, no hay una valoración comparativa.

Ese es un pendiente que lo sigue arrastrando la legislatura número LX estamos en la LXI y parece que lo va a entregar a la legislatura LXII de una manera muy triste porque se incumple con una decisión constitucional y el Congreso no está resolviendo esa problemática sentida.

Alonso Muñoz aclaró que, no solamente legislan quienes tienen el cargo de diputados locales, sino que cada uno de los personajes cuenta con su propio equipo de asesores, que hay una estructura interna del Congreso del Estado que debe hacer lo posible para evitar que estas eventuales desbandadas afecten el trabajo y comprometan la seriedad de las personas que pidieron la confianza de los electores y que deban concluir el trabajo legislativo con el que se comprometieron en su periodo, sean esas personas o sus suplentes.

Los legisladores actuales, señaló el académico de esa institución jesuita, ya se preparan para abandonar el poder legislativo y buscar por medio de sus partidos políticos y coaliciones, algún cargo de elección popular, para la jornada electoral del 2 de junio de 2024.

En ese escenario, dijo que se observa un Congreso del Estado que parece prepararse para la lucha electoral, por lo que, cuidan al máximo, incluso de manera abusiva, una calma legislativa, un impasse que seguro genera afectaciones en el desarrollo del trabajo que se debe llevar a cabo en el poder legislativo.