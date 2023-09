La pobreza y marginación en el Estado de Puebla han sido utilizadas para lucrar, porque también les ha servido para mantenerse en el poder, “así en todo México, con en toda la historia, al partido que más ha durado en el poder”.

Así lo señaló el economista de la Ibero Puebla, Miguel Ángel Corona Jiménez, aunque ha habido gobiernos que han intentado hacer algo para combatir la pobreza, pero también con recursos muy limitados porque no han ido a la causa de la pobreza.

Hay que tener en cuenta que la pobreza es un fenómeno estructural y es un problema que no se va a resolver de la noche a la mañana, “hay matices el propio funcionamiento económico, político y social”.

Incluso se puede decir que no solo es la desigualdad ni la distribución del ingreso sino otros aspectos relacionados con la corrupción y la inseguridad, “tomando en cuenta eso, el Estado de Puebla y particularmente el municipio capital es uno de los más altos niveles de pobreza a nivel nacional”.

Si la pobreza se puede convertir en un instrumento de los gobiernos actuales o se combata en la realidad, dijo el experto, todo va a depender del tipo de gobierno que llegue para empezar un sexenio.

“El actual gobierno federal que, es de otra línea, de otra visión para el crecimiento y el desarrollo del país, intenta cambiar parte de eso, pero se enfrenta a problemas muy serios”.

No se puede olvidar que la pandemia ha sido un tremendo obstáculo para destinar recursos al combate de la pobreza, aseveró, porque se tuvo que gastar más en salud y las vacunas que no fueron gratuitas, pero sí fueron muy caras.

Y es que, eran fundamentales para que no hubiera un problema mayor desde el punto de vista de la salud y social, pero todo ha dependido de la manera en que se aplican esos recursos.

En este gobierno, aseveró el académico de esa institución jesuita, por lo menos en los últimos dos años, se ha visto una mejoría en los rubros de la pobreza a nivel general, “hay que ver si han sido los programas o los aumentos a los ingresos, como el salario mínimo que hay que tomarlo en cuenta”.

Sin embargo, dijo, el Estado de Puebla no se encuentra en el extremo como son los casos de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, pero también tiene niveles altos de pobreza, “la pobreza no es uniforme, no se presenta igual en todo el territorio, podemos encontrar que hay mayor pobreza en las zonas rurales que en las urbanas”.

Incluso, mencionó, al interior de cada una de las ciudades se distingue igual tremenda desigualdad y diferentes niveles de pobreza.

Por eso, Corona Jiménez, aseguró, “lo que podemos decir que la pobreza en Puebla es que es un problema muy fuerte y apremiante que abarca a más de la mitad de la población.

El economista de la Ibero Puebla aseguró que la pobreza y la marginación son fenómenos que están arraigados en la sociedad mexicana, porque los encuentras en cada región.