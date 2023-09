Ahora que el juez impuso a los gemelos prisión preventiva justificada por la golpiza que pusieron al joven Neto en los alrededores de la Estrella de Puebla, viene un periodo de investigación complementaria de dos meses, pero lo más seguro en que quedarán libres por un acuerdo reparatorio.

Para el litigante Julio Santos Lozano, catedrático del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), se van a aportar las pruebas de la Fiscalía y de la defensa, “considero que lo más viable es al que lleguen al acuerdo reparatorio, que es pagar daños causados, desde gastos médicos”.

Dijo que, es un acuerdo en que pagan la cantidad acordada y pueden quedar libres, obtener su libertad con medidas cautelares como atención psicológica y algunas restricciones.

Sin embargo, falta esperar la calificación de las lesiones, que es fundamental, porque se habla de que va a perder el ojo, “se dice que es un hematoma cerca del ojo, que no lo pone en riesgo y de eso depende la penalidad del castigo”.

Por eso, el caso todavía no concluye, per ya se dice que se iba a llegar a un acuerdo reparatorio del daño, que es solventar los gastos médicos de manera integral, además del daño moral y físico, que no se puede tabular porque está pendiente el diagnostico definitivo de las lesiones.

Además, “hay rumores en Fiscalía que existe otro video más amplio donde se da el contexto completo de la forma en que inicia la lesión y cómo concluye y se hablaba de que había un expediente clínico que las lesiones no ponían en peligro ningún órgano”.

En el caso, dijo el analista jurídico, se pueden prestar a cumplir un convenio, a llevar a cabo una reparación del daño, que es factible, “es una salida viable, es un medio alternativo de solución de conflictos”.

Por eso, esto se puede dar en cualquier momento, se va a dar, porque pueden llegar a un acuerdo, “lo que a veces no calculamos es que la autoridad ministerial, la Fiscalía llega hasta un momento en donde hace la investigación y lo pone a disposición de la autoridad judicial”.

El problema, aseveró Santos Lozano, es cuando se presenta el linchamiento mediático, como fue este caso, que se convirtió en noticia nacional e internacional y presión para las autoridades por ese acto cometido en contra del joven Neto.

Y es que, el linchamiento mediático fue brutal, “en este caso hay una guerra mediática, pero creo que es excesivo, porque son jóvenes que perdieron el control”.

El que los gemelos se hayan entregado, dijo el litigante, ayuda a reducir la sentencia, para la peligrosidad del caso, porque quedará el criterio del juez al imponer la sanción, “estoy seguro de que esto no va a llegar a esas instancias”.

“Lo cierto es que tienen como instrumento llegar a un acuerdo, que es lo más viable, el acuerdo reparatorio con lo que buscan obtener la libertad”.