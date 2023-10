El politólogo de la Ibero Puebla, Miguel Calderón Chelius, señaló que, ya avanzado el proceso electoral rumbo a las votaciones del 2 de junio de 2024, las posibilidades de la alianza opositora de ganar en Puebla dependerán de la forma en que Morena lleve su proceso interno.

Y es que, sus resultados dependerán de qué tantos conflictos internos tengan y la cantidad de errores que cometan en el proceso, por eso, “sí hay juego y la alianza del PRI, PAN y PRD juntos tienes ciertas fuerzas”.

Por lo pronto, su ventaja es que ya tienen candidato en la figura del presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, además, tienen fortaleza en la capital del Estado.

En esa región, dijo el analista político de esa universidad jesuita, la alianza opositora ya parece consolidarse, por eso, si Morena pone un candidato poco competitivo o genera mucho conflicto al interior o genera un rompimiento, esto le puede dar un juego mayor a la oposición de lo que puede tener en este momento”.

“No vamos a tener claridad con que tanto punch va cada candidato y cada coalición hasta que ya se definan plenamente las candidaturas en Morena, en el frente opositor y en Movimiento Ciudadano”.

Por lo pronto, hay dos candidatas claras en el país, de las que, Claudia Sheinbaum Pardo se ha consolidado como la jefa política de Morena y ha crecido muy rápidamente, porque ha empezado a operar.

“La coordinadora nacional de defensa de la cuarta transformación está tratando de integrar y de generar el acuerdo de una gran alianza, que se ve complicado porque hay grupos antagónicos que están presentes”.

Por el lado contrario, dijo el académico de la Facultad de Ciencias Políticas e Innovación Democrática de la Ibero Puebla, a Xóchitl Gálvez, la observa como una candidata debilitada que, ha empezado con muchos tropiezos.

En observación de su formación académica ha respondo muy mal y aunque eso no la ha derrumbado, todavía no despega y no se convierte en la gran candidata, aunque no se ha caído, “pero mi sensación con la panista es que se mete en un terreno en que cualquier declaración y error la puede hacer caer y eso puede convertirse en su tumba”.

Por eso, no le ha costado caer, se la ha tenido que pasar defendiéndose de distintas cosas, ella dice que le tienen miedo, pero, lo que se puede ver en la campaña es la capacidad de respuesta, “las ocurrencias le han dado a Xóchitl Gálvez para salir al paso, pero no son suficientes para sostenerla como candidata”-

Sobre todo, dijo Calderón Chelius, porque enfrente tiene una candidata muy fuerte, que no es carismática pero que sí tiene una gran formación política y académica, con solidez.

“La senadora tiene ocurrencias, pero no estoy seguro de que eso le alcance para mantenerse competitiva en el proceso, hasta el momento no se ha caído, pero sí ha empezado con muchos problemas”.