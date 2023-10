"La foto publicada en redes sociales por el aspirante a candidato a gobernador de Puebla, Julio Huerta Gómez, acompañado de dos corcholatas más y con la ausencia del diputado federal Ignacio Mier Velazco, no manda mensaje de ruptura, sino de unidad al interior del partido", reveló el analista político de la Ibero Puebla, Roberto Alonso Muñoz.

En entrevista con Intolerancia Diario, explicó que eso da una pista para hacer una lectura que de no se pronostica el rompimiento como juega en esa cuerda floja Marcelo Ebrard a nivel nacional.

"No lo veo en la figura de Ignacio Mier, aunque puede generar un desbalance y no sumarse a la búsqueda de unidad en caso de que la candidatura no le favorezca”.

Ante eso, dijo que el grupo de tres corcholatas que aspiran a ser coordinadores de la 4T en Puebla, más que pensarlos como un bloque contrario a él, señaló que sería un bloque donde se han llegado a acuerdos que favorezcan la unidad y la fuerza de Morena rumbo a la elección de 2024.

“No pronostico que hubiese de parte de Ignacio Mier una salida el falso, un rompimiento, que es, de hecho, junto con Claudia Rivera, de las personas que aspiran a la gubernatura, con más antigüedad dentro del partido”.

El coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas e Innovación Gubernamental explicó que la fotografía publicada por Julio Huerta, acompañado de Lizeth Sánchez y Olivia Salomón dice mucho por la persona que no aparece en ella.

El diputado federal tiene una gran proyección a nivel nacional, porque es el coordinador del grupo parlamentario del partido Morena.

El académico de la Ibero Puebla aseguró que será interesante para conocer el resultado para nombrar esta figura a nivel local, “la foto puede ser un indicio de la búsqueda de unidad que no necesariamente está considerando a uno de los actuales aspirantes a la gubernatura”.

Alonso Muñoz, recordó que, si hay un valor que Morena ha estado cuidando asegurar que prevalezca y no poder en riesgo, es el valor de la unidad.

“Ya veremos la consecuencia de estas 9 gobernaturas con la novedad del Instituto Nacional Electoral que 5 de ellas deben recaer en mujeres”.

“A ver qué tanto se puede lograr ese mensaje de unidad de cara al próximo año. No me animaría a decantarme por esa lectura política", finalizó.