En la actualidad poblana, si no hay la cultura del reciclaje se provoca que aumenten estos residuos sólidos, “y ni el gobierno ni los académicos tiene una idea clara de lo que se debe hacer”, dijo Francisco Javier Sánchez Ruiz, académico de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable de la UPAEP.

“No hay las tecnologías para diseñar un relleno sanitario con ciertas características, el diseño requiere de tiempo, de recursos, pero también de la disposición por parte de las autoridades y no la hay”.

Y es que, la cultura del reciclaje contribuye a la reincorporación de residuos sólidos a la cadena de valor y con ello, se logra impulsar la economía circular y con eso coadyuvar con las familias que se dedican a esa actividad.

En ese contexto, cada poblano genera al día, 1.1 kilogramos de residuos sólidos en el municipio de Puebla y el manejo completo de esos desechos no son adecuados ni todo llega al relleno sanitario.

La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido para que el ciclo de vida de los productos se extienda.

El problema de la separación de los residuos sólidos y su adecuada separación y un segundo uso, puede resolver muchos de los problemas de basura de la sociedad actual, el problema es que no hay una estrategia clara y permanente para lograrlo.

Sobre el manejo de los residuos sólidos que se genera en el municipio de Puebla, se presente un problema, porque el gobierno dice que no son los encargados del relleno, que se le cede a las empresas encargadas de realizar el diseño, el estudio de impacto ambiental y la búsqueda de una nueva sede.

Por eso, no hay un buen resultado en el manejo y control de los residuos, porque recordó, se anunció con bombo y platillo una nueva planta tratadora de agua, pero hasta el momento no está dando el abasto suficiente para el tratamiento de residuos, “no estuvo bien diseñada”.

Destacó que, la planta tratadora que se creó para tratar este tipo de residuos no está dando el impacto o realmente no se dice de manera adecuada, por eso, al no tener donde poner la disposición estamos buscando otros lugares para un nuevo relleno sanitario.

Ante eso, dijo que, no estuvieron bien caracterizados los residuos que podría haber tratado esa planta y por ende no va a dar el abasto y el relleno sanitario de Chiltepeque ya genera afectaciones a la Junta Auxiliar de Santo Tomás Chautla.

“Los estudios que se tiene es que hay afectaciones porque ya se tiene filtraciones hacia los mantos freáticos y esto por la gran cantidad de lixiviados que se generan, entonces sí hay afectación”.

Sánchez Ruiz, alertó que, no se ha visto la magnitud de poder buscar alternativas al problema que se puede presentar en un futuro por la sobresaturación de las celdas.