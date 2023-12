Rumbo al proceso electoral del 2024, es urgente y necesario maniatar y obligar a los candidatos de los diferentes partidos políticos y coaliciones a que, en caso de ganar la competencia electoral por la que se postulen, cumplan con el tiempo de su cargo por el que sean elegidos.

A decir del analista del Derecho, Julio Santos Lozano, es tiempo de poner freno a los chapulines y que entiendan que la sociedad los eligió para cumplir con un encargo por el tiempo que corresponda, por ejemplo, 3 años para presidentes municipales y diputados locales y federales.

Por eso, reiteró que, hay que maniatarlos y obligarlos a que cumplan con su encargo, aunque es una promesa que hacen en las campañas políticas, pero ahora, será necesario que hagan el compromiso firmado y quede documentado, porque la mayoría de ellos se van cuando les ofrecen competir por otro cargo.

De parte de los ciudadanos, dijo el académico del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), se debe comenzar por conocer a nuestros representantes, porque la mayoría de los votantes no los conoce, lo que también es generado porque ellos no regresan a sus distritos ni colonias.

Desde antes de las contiendas electorales, dijo el académico, los votantes son involucrados en una serie de manifestaciones políticas de los aspirantes a cargos de elección popular y no hay freno a esas acciones, porque aprovechan los vacíos de la ley para promoverse.

A lo que se enfrentan los habitantes de un territorio es a un bombardeo de información política, a temas partidistas y eso los orilla a que no saben por quién votar.

Hoy, dijo Santos Lozano, muchos de los políticos del país y de Puebla, son atraídos por Morena, porque todos quieren competir por ese partido, “pero vemos que nada es más auténtico para ser de Morena que ser de Morena”, por eso, dijo, no hay identidad real y por lo tanto no hay ningún compromiso ni ideales, porque eso significaban los partidos políticos.

El litigante señaló que hoy, la mayoría de ellos encajan donde les convenga y donde tengan la oportunidad de estar en el poder, lo que va en contra de los compromisos reales y morales que la mayoría de ellos no cumple.

Julio Santos, señaló que, una vez que ganan las elecciones, adquieren una tarea que se tiene que cumplir de manera responsable, sin embargo, optan por el chapulineo como la opción de continuar en el poder y estar pegado a la ubre del Estado.

Con el proceso electoral en puerta dijo, es urgente encontrar la forma de comprometer a los candidatos con un procedimiento serio para obligarlos a que los firmen y estar sujeto a cumplimiento del cargo por los que fueron electos.

“Esa es la democracia representativa y les damos el voto para que nos gobiernen, porque a ellos le vale y a la sociedad también, porque no exigimos y no levantamos la voz”, por eso, son nuestros representantes y no se mandan solos.

Vienen tiempos donde se puede implementar un procedimiento donde los obliguemos a cumplir el mandato social, sentenció.