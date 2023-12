Dentro de los programas de gobierno y de los discursos políticos de candidatos y partidos durante las campañas, los temas de la sustentabilidad y del equilibrio ambiental son ignorados y poco utilizados, porque no son temas que vendan.

El profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable de la UPAEP, Francisco Javier Sánchez Ruiz, dijo que, los gobiernos han dejado de lado el área de la sostenibilidad o el equilibro ambiental porque no son políticas que vendan.

El problema es que socialmente, tampoco son temas que tengan una buena recepción de parte de los ciudadanos que, tienen mayor interés en temas del debate político y no de los que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad.

Por ejemplo, a la fecha, todavía no se logra consolidar ni establece un monitoreo constante de la calidad del aire, a pesar de que, existen las máquinas para el monitoreo de la calidad del aire, no todas funcionan y por eso, no se tiene la medición adecuada.

Y es que, desde hace varios gobiernos en Puebla, le meten dinero a la calidad del aire porque van a llevar a cabo la verificación y eso es una obligación para todos porque es una forma de reducir la emisión de contaminantes.

Ante eso, saben que va a requerir un monitoreo contante porque están en atención a la ciudadanía y que ellos vean el beneficio de haber hecho la verificación que, ayuda para evitar problemas de creciente contaminación en el futuro.

En ese escenario, el académico de esa casa de estudios señaló, “está bien que inviertan en eso, peo también para las políticas se tomen desde la perspectiva del equilibrio ecológico".

Además, dijo el profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable de la UPAEP, los gobiernos y los políticos tiene que destacar la importancia de tener áreas verdes y áreas que ayuden a subsanar o a mitigar la cantidad de CO2 presente en la atmósfera.

“Para abatir el problema, la calidad del aire quedaría de lado, aunque tuviéramos 4 o 5 puntos nada más de medición, porque sería insuficiente para correlacionar la dispersión de contaminantes con los modelos adecuados y modelos termodinámicos adecuados que nos puedan ayudar desde la perspectiva de la disipación de contaminantes".

Por eso, junto con la importancia de abonar a tener más estaciones que midan perfectamente las emisiones de contaminantes para combatir las emisiones de gases dañinos para la salud de la sociedad, también debe crecer la conciencia de los gobernantes y de los políticos.

Entonces, dijo Sánchez Ruiz, se conjuntan otros elementos para dar la perspectiva que ayudan con la verificación vehicular, pero también tener áreas verdes para mitigar esto y que también los ciudadanos vean reflejado que hizo la verificación y que se les da mantenimiento a las áreas verdes.

Al final, lo que tiene que ver ciudadano es dónde está su dinero de la verificación de los automóviles.