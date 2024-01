En el momento en que una persona se encuentra en una situación complicada por algún padecimiento o enfermedad que lo mantenga con dolores fuertes todo el tiempo, puede recurrir a la muerte digna o a la eutanasia asistida.

Para el abogado Julio Santos Lozano, académico del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), incluso con eso, puede recurrir a amparos si no tiene conciencia para tomar la decisión de morir por eutanasia porque ya no es digna su vida.

Incluso, el procedimiento lo puede ejecutar alguien más al que es nombrado y si te dicen que no, puedes recurrir al amparo, pero eso puede suceder con un sufrimiento que no se puede soportar, “si el paciente ya no está en la capacidad de soportarlo, aunque hay que preguntar hasta donde el paciente quiere sufrir eso”.

La vida es un derecho no es una obligación, por eso, se debe crear conciencia porque los hijos no tienen la obligación de cuidarlos, sin embargo, aclaró que, estamos en pañales en el tema de la eutanasia asistida o la muerte digna.

Incluso, señaló que, el aborto es la puerta para este derecho también porque si interrumpes una vida lo puedes hacer, “por eso, estoy a favor de la eutanasia, de la muerte digna que facilitar al enfermo en fase terminal para que ya se vaya”.

“No existe la eutanasia pasiva, que es la muerte digna, dejar de hacer y dar paliativos para controlar dolor, pero en la ortotanasia no hacer más, la eutanasia activa que te da medicamento que provoca la muerte con intervención de carácter médico”.

Dijo, es un tipo de suicidio asistido que no se contrapone con el criterio del decálogo hipocrático para salvar vidas, pero no le puede suministrar medicamentos que les provoquen dolor, “aunque hay médicos que no lo hacen por aplicar el tratamiento y están en su derecho de no hacerlo”, es decir, si es su decisión no hacer ese procedimiento tiene la libertad de no llevarlo a cabo.

Una persona con una enfermedad terminal dijo Santos Lozano, no puede seguir viviendo por la forma en que la sociedad médica requiere, pero son enfermedades inmunológicas, “muchos de ellos soportan dolores que nadie se puede poner en sus zapatos”.

El académico del ICI afirmó que la eutanasia es la muerte piadosa, porque se debe tener para pacientes en etapa terminal, que ya no tiene cura, pero con algunos tratamientos el dolor los supera, porque, además, también sufre la familia.

La eutanasia asistida y la muerte digna, dijo Julio Santos, es un tema recurrente que muchas veces se soslaya y lo único seguro es que te vas, porque hay testimonios de gente que tiene problemas serios, pero hay un entramado jurídico que les permite tomar esa decisión de la muerte digna y cada vez son más recurrentes.

“Hay gente que suplica la eutanasia, porque tienen enfermedades terminales y ya no pueden vivir”.