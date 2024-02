El PRI va rumbo a la extinción si al interior del partido no existe disciplina ni capacidad de diálogo, porque hemos visto como fueron perdiendo espacios, aseguró la politóloga de la UPAEP, Claudia Ramón Pérez.

“El partido tricolor ha tenido grandes oportunidades de recuperarse y fortalecerse y las han desperdiciado desde a nivel nacional, pero ya lo vimos con el presidente nacional Alejandro Moreno, que priistas de cuño han decidido separarse de la militancia”.

Luego de la salida de 5 diputados locales y otros 5 presidentes municipales de las filas de ese instituto político, dijo que, no hay disciplina, pero tampoco hay capacidad de diálogo al interior del partido.

Lo anterior, resulta una paradoja, porque hablamos de la democracia, pero no tocamos el tema de la democracia interna y esto viene de la mano con la falta de democracia y espacios y esto también es comprensible porque al momento en que se da la alianza tienen que llegar a acuerdos.

La cuestión es la forma en que se toman los acuerdos, dijo la analista política de esa institución, porque cuando se manifiesta eso, cuando empiezan a fluir las listas de la forma en que están compuestos los cargos de representación proporcional, no antes, se presentan los conflictos internos.

Y es que, por un lado, la dirigencia y por otro los intereses de los diferentes actores políticos buscan negociar y al no encontrar saben que debilitan al partido y saben que pueden encontrar espacios en otros lados, “pero si esto no se diera no sería tan fácil que renunciaran a su militancia, lo pensarían más”.

Ramón Pérez dijo que, se puede negociar, pero hay cuestiones que se pactan, y antes se ponía lo común por encima de lo particular pero hoy ni siquiera es así, se negocia con base a las estructuras que pueda convocar un determinado personaje.

Pero al mismo tiempo tiene que ver con la falta de capacidad de negociación y ahí vemos todos los temas y resulta curioso que hace tiempo se analizaba la disciplina partidaria, pero hoy queda claro que esta se dinamitó.

“Hay muchas inconformidades al interior de los partidos y hoy lo estamos viendo con esta situación en el PRI”.

Claudia Ramón, explicó que la salida de tantos militantes priistas con cargos de representación popular, tienen recursos humanos y sus seguidores que se van y aunque no llegan directamente a Morena sino al partido Verde, al final refuerzan los trabajos políticos de la alianza del partido en el poder.

Recordó que el partido Verde había sido tradicionalmente aliado del PRI, pero que a final de cuentas la categoría que tiene es de pragmático, de un partido que la ha jugado con el PAN, con el PRI y hoy con Morena.

“Ese es un problema que los partidos tienen que analizar, por eso, personajes como Jorge Estefan Chidiac y Pepe Chedraui estén tratando de colocarse en las candidaturas, “eso habla mucho de la visión que tienen”.