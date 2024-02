Desde su creación, la USICAMM es una oficina con malos manejos, una unidad oscura, no transparente, en donde se sospecha que todo mundo le mete mano, además que tiene procesos injustos para los trabajadores.

El coordinador de la Coalición Democrática Magisterial y de Personal de Apoyo (CODEMAPP) del SNTE, Juan Durán Martínez, dijo por ejemplo que, los que quieren ascender, en la promoción vertical, si no pasan, el siguiente año vuelven a hacer su proceso de cero.

Ante eso, recordó que fue la disidencia magisterial la que empezó a pedir la desaparición de la USICAMM en todos los Estados, “fuimos nosotros los que pedían su desaparición y después la dirigencia del SNTE se montó en esto y ahora lo toma como su bandera, pero de origen no lo pidieron”.

“Uno de los grandes problemas que no ha querido resolver el gobierno federal, es que se dijo dentro de los lineamientos que se iba a manejar de manera transparente, no lo ha sido y hay la sospecha de que quien quiere le mete mano, sobre todo las dirigencias sindicales y los funcionarios de la SEP”.

Agregó que, le meten mano para los nuevos ingresos como para las promociones, por lo menos hay la sospecha, no es transparente ni público el proceso, porque no el algo que todo mundo pueda constatar cómo se maneja, hay opacidad y es un proceso un tanto complicado.

La mayoría de las veces el participante le piden que entregue por lo menos una parte del expediente de manera digital, sin embargo, con cualquier error que pueda cometer, la USICAMM lo saca del proceso y ya no hay manera de que después vaya de forma presencial a alguna ventanilla y pueda subsanar el error.

“Ya no puede y lo sacan de manera definitiva, esa es una de las grandes inconformidades, mucha gente se queja de eso, de que no les dejan participar, de que los sacan del proceso y de que no es transparente”.

Recordó que, desde 2019 la disidencia le planteó al presidente de la república que se despareciera o se regresara al anterior formato, por ejemplo, para las promociones verticales que se regrese al formato del escalafón como lo establece la ley de los trabajadores al servicio del Estado, sin embargo, el gobierno federal nunca le hizo caso a la disidencia.

Durán Martínez, reconoció que, es extraño que ya después cuando se acomoda la dirigencia del SNTE empieza a pedir la desaparición de la USICAMM que surge de la reforma en materia educativa del 2019.

“Es una especie de continuación de lo que era el servicio profesional docente del 2013, básicamente en ese año cuando había todavía un acercamiento entre la CNTE y Andrés Manuel, era una de las cosas que más le pedían”.

“La USICAMM tiene el manejo de 4 cuestiones básicas, los nuevos ingresos, la promoción vertical, la promoción horizontal y los cambios de adscripción, pero hay absurdos de la USICAMM”.

El coordinador de la Coalición Democrática Magisterial y de Personal de Apoyo (CODEMAPP) del SNTE, dijo que "se desconoce quiénes establecen las reglas para los procesos, pero hay excesos de interinatos y muy pocos trabajadores de nuevo ingreso adquieren la clave de base, a la mayoría los traen del tingo al tango como interinos”.