La convocatoria del proceso de admisión 2024 de la BUAP es un proceso transparente, donde ingresan los que se ganen su lugar por eso no deben dejarse sorprender porque no hay otra forma de ingresar, más que estudiar.

A decir de la rectora de la institución, Lilia Cedillo Ramírez, los que ingresan entren por sus propios méritos académicos y si todavía hay dudas deben dirigirse a las redes sociales de la dirección de Administración Escolar.

La única manera de ingresar es pasando el examen de admisión, obteniendo un buen puntaje para asegurar el ingreso porque hay carreras muy solicitadas, “hay que sacar un magnífico puntaje para asegurar el ingreso, que preparen tema por tema”.

Por eso, dijo que, los jóvenes aspirantes a ingresar a los niveles superior, de preparatoria y técnico superior universitario, ya deben empezar a prepararse, “es un proceso muy cuidado, donde tratamos de cuidar todos los detalles”.

Cedillo Ramírez afirmó que los equipos de las diferentes áreas inmersas en el proceso de admisión “ya están más que listas para empezar el proceso”, sin embargo, dijo, “los protagonistas son los aspirantes que buscan ingresar a la BUAP".

Por eso, el llamado es para que no se les pasen las fechas, leer con calma la convocatoria, porque en la convocatoria 2024, hay ciertos cambios y para ello, deben leerla con calma.

Dijo, por ejemplo, que el examen de admisión no será como antes, sobre todo en educación superior, “ya no está el examen por área del conocimiento, entonces para que no se pongan a estudiar un área que no es, que no va a venir en el examen”.

Así, hay una serie de conocimientos básicos que se van a tomar en cuenta como es el razonamiento del lenguaje y la comunicación, la evaluación del pensamiento crítico, de la lengua extranjera, que son los que se toman en cuenta.

“Es importante ver el temario, se preparen en esos temas y que puedan descargar las guías que son gratis y que desde el momento que se registran tienen derecho a tener toda esta serie de información y de guías”.

La rectora de la BUAP dijo que, habrá exámenes que, por las modalidades, algunos serán presenciales y otros virtuales, por eso, es importante leer con calma la convocatoria, “por ejemplo, para las carreras de CU2, las modalidades a distancia, semiescolarizada y preparatoria el examen es virtual, con computadora, cámara y micrófono”.

Además, las fechas no tienen prórroga, porque para educación superior, el registro comienza del 8 al 15 de abril y va de acuerdo con la letra del apellido paterno, luego viene la descarga y ficha de deposito para hacer el pago del examen.

La validación de la documentación del 10 al 18 de abril y la descarga del comprobante de validación del 11 al 21 de abril e impresión del formato de adscripción que es la ficha para ingresar al examen de admisión se descarga del 20 al 26 de mayo.

Para educación media superior, el paso 1 es el registro del 3 al 7 de abril, la validación de documentos del 5 al 9 de abril y la descarga del documento del 20 al 26 de mayo, “que no se les pase las fechas del proceso de admisión”.

En el proceso de admisión BUAP 2024, dijo Lilia Cedillo, intervienen un gran número de dependencias que brindan una serie de apoyo y servicios para que el proceso sea ágil y transparente.

Además, la abogada general y la Contraloría juegan un papel muy importante y se cuenta con el respaldo de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU) y del Centro de Detección Biomolecular para aquellos que andan sintomático.