La llegada de nuevas empresas transnacionales al país, producto del nearshoring, tiene que estar acompañadas con salarios remuneradores, equivalente a lo que se ofrece al país al que van los productos y los artículos para que se tenga mejor calidad de vida entre los trabajadores.

De lo contrario, dijo Anselmo Chávez Capó, analista económico de la UPAEP, el apuntalamiento que se prevé de la economía mexicana puede ponerse en riesgo si no hay salarios equivalentes a lo que se paga en el país del que vienen esas empresas transnacionales.

Y es que, uno de los elementos centrales que está apuntalando la economía mexicana es el nearshoring pero hay que enfocarse a la parte que es la central y que nos deberíamos apegar a los que el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC) señala en el rubro de recibir empresas.

Dijo que, recibe a las empresas, pero se les tiene que dar lo que el TMEC señala, que son salarios remuneradores equivalentes a los que se ofrece en los lugares hacia dónde va el articulo para que se tenga calidad de vida.

Además, para tener la posibilidad de contratar mano de obra calificada y la parte más importante que es “págale bien para que no busque irse para el otro lado”, porque si les pagas bien no se van a arriesgar a que le pase algo en el otro lado “si aquí me pagan bien, para qué me muevo”.

Desde la visión del profesor de la licenciatura en Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP, la llegada de esas empresas que llegan a México, como consecuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, puede mover de manera favorable la economía.

Sin embargo, insistió en que tienen que pagarse salarios bien remunerados, para no perder la mano de obra y no orillar al trabajador a buscar mejores condiciones de ingreso por otro lado.

Por eso, Chávez Capó insistió en que, el fenómeno denominado nearshoring tiene que traer mejores pagos en los salarios, con lo que, se podrá consolidar la economía nacional.

Y es que, hoy, la economía mexicana se observa con un buen rumbo y por eso, se prevé que el 2024 puede avanzar con empleos formales, “la buena noticia es que estamos llegando casi a lo que en economía se conoce como pleno empleo”.

Eso significa, señaló, que es donde una población muy pequeña no tiene empleo, pero eso es estadísticamente aceptable y estamos llegando al 1.5 que tiene esas características.

Por lo pronto, dijo Anselmo Chávez, el fenómeno de relocalización de empresas ya representa un incremento importante en la economía mexicana, por eso, están dadas las condiciones para que haya mejores salarios.

Entonces se prevé el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y que las expectativas económicas para el 2024 sean un elemento importante para dar mayor estabilidad a la economía mexicana.