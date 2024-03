En México todavía se vive en una época donde existen muchos estereotipos, estamos rodeados de personas que te dicen que si no sabes cocinar no eres mujer, que no salgas a trabajar porque debes atender a tu esposo.

A decir de Ximena Ramírez Hernández, líder de grupos estudiantiles de la UPAEP, vivimos con gente que aún ve como pecado que uses falda o que uses blusas escotadas, o “por qué te vistes así, por eso te faltan al respeto y te matan”.

"Por eso, si eres una mujer o un hombre que piensa así, pues estás muy equivocado, porque vestirse así no significa nada, no porque use falda, escotes, shorts, minifaldas me puedes tocar, no porque salga con vestido a la calle me debes de faltar al respeto”.

Ante eso, dijo, "simplemente pedimos a los hombres que no nos acosen, que guarda tus emociones y respeten, si fueras tan hombrecito no deberías de tocar a una mujer si ella no quiere, por favor: respeta”.

“El día internacional de la Mujer es un día en que celebramos a la mujer y a sus logros, pero ¿realmente le tomamos la importancia que merece?, en realidad creo que no, ya que podemos ver la cantidad de feminicidios y agresiones que se comenten en todo el mundo".

En ese escenario, le surge la pregunta del por qué México teniendo una sociedad con personas llenas de talento, habilidad e ingenio y es de los países con más feminicidios y violaciones.

Dijo que, una gran causa de esto es el famoso machismo, porque vivimos en una época en la que es mal visto que una mujer salga a trabajar y que tenga que dejar la casa.

“Existen todavía hombres que piensan que la mujer solamente sirve para cocinar, limpiar y atender; también se piensa en que si no obedecen te pegan o te humillan”.

A todos los hombres que piensan de esta forma, están equivocados, dijo Ramírez Hernández, porque no solo las mujeres deben de colaborar en la casa, sino que debe de ser un trabajo en equipo.

Por ello, se tiene que, inculcado el trabajo colaborativo, no solo entre mujeres sino también entre los hombres y estar cualquiera cosa que puedan apoyar en las labores domésticas.

En ocasiones cuando la mamá tiene que salir a trabajar o tiene tareas, los papás se hace cargo de las labores en ese momento, para que ella pueda realizar sus actividades profesionales sin ningún inconveniente.

Eso no los hace mandilones, aseguró la líder de grupos estudiantiles de la UPAEP, "porque se trata simplemente de apoya, cómo lo hace mi mamá siempre, así debería de ser la forma de pensar y de actuar de todas las sociedades, tenemos que mostrar empatía y equidad en simples acciones, así evitaríamos tantos conflictos”.

“El 8 de marzo se celebra a las mujeres de todo el mundo, sin importar raza, religión, profesión, ni creencia social y los historiadores coinciden en destacar como la antesala directa del día de la mujer la marcha de mujeres que se vivió en Nueva York en 1908, cuando miles de mujeres se manifestaron y organizaron una huelga en contra del gobierno y de los dueños de las industrias."