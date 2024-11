La tarde de este miércoles 13 de noviembre, estudiantes del Instituto Tecnológico de Puebla se manifestaron a las afueras de la universidad, así como en la calzada Ignacio Zaragoza, ya que demandan transporte, mayor seguridad, así como vigilancia en la zona.

Las demandas de los alumnos se dan luego de que, el pasado lunes 11 de noviembre, se registrará el asalto de un joven en la calle septentrional de la colonia maravillas, cuando trascendió que se trataba de un alumno de la institución.

Una alumna, en gracia del anonimato, comentó que dentro de la institución existen otros problemas que mantienen molestos al alumnado. Comentó que falta luz eléctrica, lo que deriva en cancelación de clases, a lo que agregó que existen diferentes versiones sobre el problema, desde que no se han realizado pagos, hasta que el sistema eléctrico se encuentra muy deteriorado por los años.

Aunado a ello, informó que los laboratorios del instituto no sirven o no cuentan con el equipo necesario para poder desarrollar las prácticas que requeridas; además, dijo que dentro de la institución circula el rumor de los que alumnos de mecánica no están saliendo titulados.

Refirió que Yeyetzin Sandoval González, directora del Instituto Tecnológico de Puebla, aseguró que “de la puerta para afuera, no somos nada”, además, se ha dicho que Sandoval González usaría recursos para gastos personales.

En entrevista para medios, Israel Reyes Aguilar, estudiante de Ingeniería Mecánica del Tecnológico, aseguró que el gobierno no esta dispuesto a colaborar en el tema de seguridad que aqueja a los alumnos de la institución y solicita al delegado del estado que les de soluciones concretas a sus demandas.

A pregunta exprés sobre el tema de los asaltos, el alumno no dio un número en concreto pero refirió que son varios, además de que puntualizó que existe un grupo de chat del tecnológico, donde los mismos alumnos son los que se avisan si hay un asalto, por qué calles podrían pasar y en dónde se invitan a salir siempre en grupo para poder prevenir o ayudarse en caso de un intento de atraco.

Reyes Aguilar comentó que fuera de cámaras hablaron con la directora en cuanto al tema de la inseguridad, y refirió que para ella la seguridad dentro de la institución es una prioridad, pero que “la seguridad externa, ya no es su problema”.

Ante la demanda de un trasporte para el alumnado, el estudiante comentó que la maestra se río ante tal demanda y que no se podía hacer. Al comentarle que la BUAP sí cuenta con un transporte estudiantil, la directora se limitó a decir “es que la BUAP sí puede”.

Asalto a joven en inmediaciones

La noche del pasado lunes 11 de noviembre, en el grupo de WhatsApp de los colonos del Fraccionamiento Maravillas, cerca de las 7:30 de la noche, comenzaron a reportar sobre el asalto de un chico entre la calle Septentrional y sierra Guadarrama.

Las autoridades y cuerpos de emergencia llegaron a la zona a las 8:11 y, tras darle los primeros auxilios, el joven fue trasladado a un hospital.

Los primeros reportes que se dieron sobre el hecho, refieren que:

“Parece ser que entraron a asaltar a la casa de este chico, él iba entrando y vio que tenían a su familia amarrada y cuando salió a pedir ayuda le dieron el balazo, los asaltantes se fueron en un jetta blanco”.

Las autoridades comenzaron la búsqueda de la unidad referida en el mensaje, pero no dieron con los implicados.

No era alumno joven asaltado en Maravillas: SSP

Por su parte, Daniel Iván Cruz Luna, secretario de Seguridad Pública de Puebla (SSP), informó que el joven que fue baleado el pasado 11 de noviembre en la colonia Maravillas no era un estudiante del ITP, y comentó que se trataba del hijo de un empresario que fue víctima de un asalto.

Para finalizar, Iván Cruz puntualizó que la Fiscalía General del Estado de Puebla se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para dar con los culpables, pero reiteró que los hechos ocurrieron en los alrededores de la institución.