El paro en Ciudad Universitaria (CU) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) sigue sin resolverse, luego de que estudiantes exigieran condiciones claras para iniciar una mesa de diálogo con las autoridades universitarias.

Las negociaciones están en un punto muerto, ya que los estudiantes han dejado en claro que no entregarán ningún pliego petitorio hasta que sus condiciones sean atendidas y se garantice un diálogo abierto con presencia de medios de comunicación y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La comunidad universitaria permanece a la expectativa de una resolución, mientras que la BUAP enfrenta una de las movilizaciones estudiantiles más importantes de los últimos años.

Postura de paristas

En su último pronunciamiento en las instalaciones universitarias, tapados con paliacates, alumnos denunciaron hostigamiento, amenazas y la falta de cumplimiento de acuerdos previos por parte de la institución.

Ante esta situación, los estudiantes han endurecido su postura y han establecido cuatro condiciones para abrir el diálogo con las autoridades universitarias:

Un documento oficial de la BUAP en el que se comprometa a no ejercer represalias contra quienes han participado en el movimiento, con validez judicial. Condiciones dignas dentro de las instalaciones tomadas, incluyendo el suministro de servicios básicos. Cancelación de clases virtuales y sanción a docentes o administrativos que condicionen académicamente al alumnado por su participación en el paro. Un pronunciamiento en video de la rectora, María Lilia Cedillo Ramírez, en el que se comprometa a cumplir con las demandas estudiantiles.

Posición de la BUAP

Por su parte, Sergio Díaz Carranza, presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la BUAP, manifestó la postura de la institución ante la situación, enfatizando su disposición al diálogo y asegurando que ya se han cumplido algunas demandas estudiantiles.

"Nosotros queremos que ellos demuestren que realmente quieren que haya avances en el diálogo. Aquí podemos resolver. Aquí están los directores. Les cumplimos ayer lo del agua y lo pueden checar. Ayer les mandamos dos pipas de agua. Esa es una situación que ellos también no comentaron el día de hoy", declaró Díaz Carranza.

Asimismo, el funcionario universitario sostuvo que las autoridades continúan en la disposición de dialogar, pero mencionó que la negativa de los estudiantes a entregar sus peticiones dificulta el proceso.

"Vamos a seguir con la postura de dialogar. Seguiremos manteniendo el diálogo hasta el final. No habrá otra opción. Nuestra opción será mantener el diálogo", afirmó al señalar que se consultará a la máxima autoridad de la BUAP que es el consejo universitario.

En cuanto a la falta de documentación del pliego petitorio, Díaz Carranza señaló: "No sabemos cuándo lo vamos a proponer, vamos a revisar entre todas las comisiones cuál fue la respuesta. También vamos a ver, porque no nos dejaron grabar lo que leyeron, a nadie de nosotros nos dejaron grabar y entonces, pues quieren que nos aprendamos todo su pliego de memoria, va a ser complicado. Entonces, por eso les pedimos que nos los entregaran, pero ustedes vieron que nos dijeron que no nos iban a entregar absolutamente nada."

Respecto a las acusaciones de amenazas y hostigamiento, Díaz Carranza exigió que se presenten pruebas para que se pueda actuar conforme a derecho:

"Si ha habido amenazas, que nos presenten las pruebas de las amenazas, porque no hemos amenazado a nadie y lo reitero".

Afectaciones

Mientras tanto, la paralización de actividades en Ciudad Universitaria ha afectado procesos clave, como el de admisión 2025.

Según un comunicado oficial de la BUAP, la convocatoria para el ingreso a preparatorias y licenciaturas solo podrá publicarse una vez que el paro haya concluido, lo que podría generar retrasos en los requisitos de inscripción.

El proceso de admisión de la BUAP es uno de los más esperados en el estado de Puebla, ya que miles de aspirantes buscan ingresar a la institución.

Generalmente, la convocatoria es publicada a inicios de marzo, estableciendo fechas para el registro en línea, pago de derechos de examen, validación de documentos y la aplicación del Examen General de Admisión.

Sin embargo, con el paro en curso, la incertidumbre crece entre los aspirantes y sus familias, quienes desconocen cuándo se reanudarán estos trámites.