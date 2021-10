Luego de un año que, a pesar de la pandemia, ha sido muy intenso para él, con estreno de canciones, producciones discográficas, duetos memorables e incluso presentaciones internacionales, el cantautor Carlos Macías regresa este viernes 8 de octubre a Forum Coffe (Sala Forum), la Catedral de la Canción de Autor en San Andrés Cholula, Puebla.

El músico, considerado por el maestro Armando Manzanero como “el más exquisito de esta generación”, subirá el escenario con su música y letras en las que le canta “al amor y a la mujer, sin reprocharle a la vida”.

Carlos José Macías Núñez, el nombre completo del maestro, nació en Chiapa de Corzo, Chiapas, y ha desarrollado una prolífera carrera como músico, compositor y productor musical, a lo largo de la cual ha grabado cinco discos y ha recibido reconocimientos, como nominaciones a los Grammys, premios Lo Nuestro y al Billboard.

El enorme y ya, lamentablemente, desaparecido Armando Manzanero, con quien hizo presentaciones al alimón, describió a Carlos como “el cantautor más exquisito de la nueva generación de compositores”.

Carlos Macías también ha sido el compositor de artistas como Thalía, Myriam, Pablo Montero, Cristian Castro, Yahir, Víctor García y la Banda El Recodo.

Carlos asegura que en sus canciones “a mí me gusta hablar bien de la mujer y bien del amor, a mí no me gusta reprocharle a la vida”.

El concierto que ofrecerá el cantautor chiapaneco será este viernes 8 de octubre, a las 19:00 horas, en Forum Coffee (Sala Forum), que se ubica en Avenida Ávila Camacho número 1224, en San Andrés Cholula. Los boletos están disponibles en taquilla y al teléfono 5631178291.