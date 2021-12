El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo visitó Puebla, específicamente la zona del ex hospital de San Alejandro, donde dijo que se tiene que demoler.

En breve entrevista, el funcionario del IMSS señaló que es una obra compleja y la recuperación del inmueble no era apta.

Zoé Robledo (ZR).- "Sí, pues venimos, como los hemos hecho en otras ocasiones, a ver cómo va el avance de esta obra. Curiosamente una demolición no deja de ser una obre de ingeniería muy compleja. La Secretaría de la Defensa Nacional la está ejecutando".

"Nos habían pedido diferentes diputados una visita y la realizamos y con mucha satisfacción decimos que va avanzando".

Zoé Robledo señaló que se dieron muchos análisis para conocer el destino de este inmueble duramente afectado en el sismo del 19 de septiembre de 2017.

"Había muchas dudas sobre qué se tenía que hacer en San Alejandro. Si se tenía que aprovechar una parte del hospital o si se tenía que demoler. Fueron muchos diagnósticos hasta llegar a definición de la demolición y después la asignación a que fuera el Ejército que lo hiciera".

"Y no nos equivocamos no solamente porque hay un muy buen avance, sino porque además pues al parecer la obra de reforzamiento tampoco iba a ser, no era apta pues para poder recuperar el hospital".

"Entonces, vamos bien y vamos a seguir nuestra agenda de trabajo".

P.- Director, se sabe que se va a comenzar ya con la segunda fase que va a ser la demolición, se acabó con la primera.

ZR.- "No, la demolición ya está ocurriendo en este momento. Ya, vaya, quizá por fuera no se ve, pero por dentro ya no hay muros, ya prácticamente todo lo están haciendo".

"El Ejército es muy cuidadoso de algo, de hacer las demoliciones hacia adentro y no hacia afuera, porque hacia afuera podría tener afectación a las viviendas cercanas, además de algunos otros daños que se quieren evitar. Entonces, siempre hacia adentro, por eso desde fuera quizá no se alcanza a apreciar".

P.- ¿Sería el 30 de mayo de 2022 cuando concluya la segunda fase?

ZR.- Es la intención.