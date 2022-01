La humanidad se encuentra a tan solo 100 segundos de su fin, empujada por la amenaza nuclear, la crisis climática y la pandemia de COVID-19, advirtió este jueves el “Reloj del Apocalipsis“, una herramienta simbólica diseñada por científicos para alertar sobre las amenazas al planeta.

El reloj del Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de Científicos Atómicos volvió a marcar en 2021 las 23:58.20 horas, lo mismo que en su última edición anual, por lo que el planeta sigue a 100 segundos del ocaso.

"La decisión no sugiere que la situación de seguridad internacional se haya estabilizado. Por el contrario, el Reloj sigue siendo lo más cerca que ha estado nunca del apocalipsis que acabará con la civilización porque el mundo sigue atrapado en un momento extremadamente peligroso”, explicó la organización en un comunicado.

Las manecillas del reloj se pararon en esta hora crítica a raíz de “las amenazas continuas y peligrosas que plantean las armas nucleares, el cambio climático, las tecnologías disruptivas y la covid-19”.

La situación actual es incluso peor que la de 1953, cuando el reloj marcó las 23.58.00 horas durante una de las etapas más tensas de la Guerra Fría, cuando tanto los soviéticos como los estadounidenses realizaron sus primeras pruebas con armas termonucleares.

Para apartar al planeta del borde del abismo, los expertos pidieron a los Gobiernos de Estados Unidos y de Rusia adoptar “límites más ambiciosos” sobre las armas nucleares.

