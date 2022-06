A decenas de familias de la colonia Héroes de Puebla, les llegaron sus recibos del servicio de agua y alcantarillado, con un incremento del 200 por ciento sin previo aviso. Esto ha generado quejas de vecinos contra la concesionaria Agua de Puebla para Todos, la que además amenaza a usuarios que de no pagar serán boletinados al Buró de Crédito.

En dicho fraccionamiento ubicado al sur de la ciudad, se cobra normalmente 250 pesos mensuales por el servicio, del cual además han encarecido en los últimos meses ante la temporada de estiaje.

Ahora, los usuarios se llevaron la sorpresa del incremento del servicio hasta en 750 pesos por vivienda, en una temporada o mes que ni siquiera tuvieron agua.

Ante la falta de agua, la empresa perteneciente a Concesiones Integrales, manda agua por secciones, por lo que pasan hasta tres días sin el líquido los vecinos.

Incluso a mediados de mayo realizaron protestas por la falta de agua, lo que hizo que la empresa privada mandará líquido tandeado por secciones, relataron afectados.

Al respecto, Omar Jiménez, señala que se interpondrán respectivos amparos, para evitar que se cobren dichos montos, al recordar que el año pasado la empresa ya se había “equivocado” igual.

Hace unas semanas, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, señaló que se trabaja en la revocación de la concesión a la empresa privada.

Buró de Crédito

María de Jesús Herrera López, de más de 60 años de edad, aparece en el buró de crédito, por un adeudo de 18 mil 893 pesos, por el atraso de un año en el servicio de agua potable, boletinada por Concesiones Integrales.

Vecina de la colonia El Progreso Mayorazgo, refiere que el proceder de la empresa le afectó al solicitar un crédito bancario para pagar los medicamentos por la enfermedad de un pariente, pero ya no se lo dieron.

Detalló entre lágrimas, que recurrió a un banco para solicitar un crédito de 200 mil pesos para pagar un medicamento para su hermano que requiere cada mes por un cáncer de próstata, pero se lo negaron por estar en el Buró de Crédito.

Indicó que desconocía a quién le debía y fue hasta que acudió al Buró, cuando se vio que tenía historial, por el adeudo señalado.

“Es una injusticia, no soy la única, somos muchos ciudadanos en esa situación, nada más que pocos somos los que damos la cara”, dijo.

“Nosotros no somos delincuentes, quienes sí lo son, son estas empresas que abusan de los ciudadanos, que a veces e endeudan por distintas situaciones”, dijo.

Omar Jiménez, indicó que es una violación más, en términos del artículo 110 de la Ley del Agua, no entrega en tiempo y forma el estado de cuenta, “hay personas que no saben sus adeudos, al acudir en un papel les escriben cuánto deben”.

“La concesionaria manifiesta que bajen de internet, en donde hay que registrarse no es parte de la legalidad, no saben manejarlo, debe haber todas las opciones, sino hay una exclusión o discriminación”, sostuvo.

Sin agua

En entrevista a Intolerancia Diario, Omar Jiménez, señaló que siguen sin agua diversas colonias, como Amalucan, Rivera Anaya, Bosques del Pilar y el fraccionamiento Los Héroes de Puebla.

Explicó que en esta última colonia, desde hace 30 días empieza un desabasto, ya que la gente reporta que se da servicio por secciones, pero no se ha podido regularizar y ahora llegaron estados de cuenta por 750 y hasta 800 pesos en promedio.

“Esto demuestra un incremento de 500 pesos, lo que es parecido cuando en octubre de 2021, que por un error de Concesiones Integrales, cobraron por un estrato mayor a usuarios. Los dejan sin agua y el segundo es que les incrementan la tarifa, se combatirá por amparo”, adelantó.

Nueve años

Ante los primeros nueve años de operaciones de Agua de Puebla para Todos, señaló Omar Jiménez, que no sólo no ha habido mejoras a la vista, sino que la ciudad está peor en el servicio, lo que se ha documentado.

“Ante la inoperancia de la concesionaria, no hay saneamiento del agua, no es potable, las plantas tratadoras son inoperantes, por lo cual el costo de la tarifa debe bajar en un 25% mínimo, porque no la están tratando, o sea, cobro un servicio que no doy, y debe bajar 17% en uso comercial”, añadió.

“En Puebla tenemos uno de los principales ríos contaminados, no hay voluntad del Soapap para multar a las empresas del rio Atoyac, la que ha permitido la inoperancia”, dijo.

Por lo tanto, aseguró que es procedente la revocación del título de concesión por muchas anomalías, y debería haber una penalización que debe de pagar Agua de Puebla, por la afectación ambiental, económica y derechos humanos.

-¿En 9 años como ves el servicio?

-"De entrada hay una violación sistemática de derechos humanos, incompetencia, inoperancia y el 40 por ciento del agua se desperdicia en fugas, las que son atendidas de 15 a 30 días después".

“Hay descargas residuales que no son controladas, no hay saneamiento del agua, pero si están al día de estar cobrando. Es un desastre”, añadió.

Recordó que antes de que entrara Agua de Puebla había cortes, pero era para el sector industrial, no había para uso habitacional.

-¿Estamos igual o peor?

-"Peor, lo que ha beneficiado la privatización del agua, solo es para el dueño, es una jugosa ganancia, utilidad y todavía la concesionaria propone 16 por ciento en el incremento de tarifas. Como vas a pagar más por un servicio pésimo, vital y consagrado en la Constitución".