"El sistema estatal DIF, ha apoyado a 108 niños migrantes extranjeros que viajan solos, en su mayoría hacia los Estados Unidos, incluidos de 4 y seis años de edad", refirió la directora estatal Denisse Ortiz en entrevista durante el programa Destrozando la Noticia, conducido por Enrique Núñez y Leticia Torres.

La funcionaria estatal refirió que recientemente se pusieron en marcha dos Casas del Migrantes, una de ellas para apoyar a menores de edad no acompañados, donde llegan niños y sitio donde hasta la fecha, se han atendido a 108 menores que son de entre 4 y 6 años de edad.

Ortiz recordó el reciente caso de una niña de 13 años de edad que ya regresó a su país, luego de que tuvo parto en Puebla.

Refirió que es muy común que lleguen adolescentes de 17 años con tres niños, quienes en el mejor de los casos están buscando pasarlos con sus familiares en Estados Unidos.

“Tenemos dos casos de bebés que no se sabe su nacionalidad, son temas muy escabrosos”, dijo.

Denisse Ortiz señaló que en los lugares, les otorgan alimentos y alojamiento e inclusive educación, aunque no se sabe si se van a quedar mucho tiempo, por las cuestiones legales de migración.

Indicó también que se abrió la Casa de Migrantes Acompañados, con inversión del gobierno estatal y federal, donde se les da alojamiento, comidas y apoyo para estar al pendiente de las familias en lo que llegan los comunicados oficiales de los estatus migratorios.

Añadió que el DIF Estatal cuenta con diez casas de asistencia en general, donde se trabaja las 24 horas del día y siete días a la semana, sin descanso en distritos turnos.

La funcionaria estatal recordó que se complicó el cuidado por la pandemia de Covid-19, ya que hubo confinamiento, pero no hubo ningún fallecimiento gracias a los cuidados del personal.

Informó que recientemente, llegó gente del procurador del Querétaro a capacitarse a las casas de asistencia porque van a abrir un centro psiquiátrico infantil, como con el que ya cuenta Puebla.

Asimismo, indicó que el apoyo es también para personas de todas las edades, sobre todo de adultos mayores, quienes piden andaderas, prótesis, sillas de ruedas, entre otros.

Detalló que incluso el DIF estatal apoya con prótesis mamarias para mujeres con cáncer gratuitamente, como la que se dio recientemente a una mujer de 75 años de edad.

“Se prolonga calidad de vida, dignidad, que se sientan bien psicológicamente. Se están programando diversos apoyos, en coordinación con la Secretaría de Salud”, adelantó.

Por otro lado, explicó que cuando inició la administración con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se iba a concentrar todos los recursos, para verificar si se iba a hacer bien.

Sin embargo, no había actualización de padrones para apoyos, por lo que se iba a perder hasta 45 millones de pesos, situación que se evitó porque se pusieron a trabajar.

-¿Cómo es la relación con el gobernador (Miguel Barbosa) y doña Rosario (Orozco)?- preguntó Enrique Núñez

-Fíjate que yo creo que aprendes del día a día, en este año no nos alcanzaba el dinero para el programa de niños y adolescentes de cáncer, el que hice con mucho cariño, porque la gente realmente lo necesita, son 2 mil pesos que se les da mensualmente para despensas.

“El gobernador dijo, no lo vamos a desaparecer, va a seguir abierto y va por parte del gobierno del estado y dijo que cuánto se necesitaba (…) esa es la relación, que si se necesita se apoya”, añadió.

“Para las Casas del Migrante, a veces a las dos o tres de la mañana le tenemos que mandar mensaje a la señora (Rosario Orozco), se avisa a la fiscalía, y te responde Eso es algo que no se ve, pero finalmente al otro día tu o sabes que se hizo, tenemos que estar”, dijo.

-¿Qué viene para el DIF?

-Seguimos en las jornadas de atención ciudadana, la próxima semana en Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla y San Martín, se convoca a la gente de esos municipios, apoya la gente de los ayuntamientos.

“Solos no podemos, nos hacen muchísimo apoyo en los DIF municipales, en las jornadas que hacemos no podríamos hacerlas sin el trato directo que ellas tienen, como por ejemplo los apoyos extraordinarios que se entregan”, comentó Denisse Ortiz.

“Los 217 municipios está una familia que se llama DIF, donde no podemos ver colores, la necesidad no tiene un color. Sin ellas, que son el primer enlace no los podríamos hacer”, concluyó.