Después de las lluvias que afectaron a Puebla en el fin de semana, los ríos Atoyac, Alseseca y San Francisco, además de los vasos reguladores de Puente Negro y Santuario, muestran estabilidad en los niveles por donde transitan sus cauces.

De acuerdo al monitoreo realizado por personal de Protección Civil Municipal, encabezado por Gilberto González Labastida, en la red de cámaras de vídeo-vigilancia, se observan a las vertientes del Alseseca y Atoyac, en algunos tramos por donde pasan, un crecimiento considerable del caudal; en el caso de Alseseca también registra un incremento, sobre todo en su parte de la colonia la Hacienda.

La dependencia afirmó haber recibido 76 reportes por distintas emergencias y dos más por caídas de árbol, además de un poste. Luego de las llamadas de auxilio de vecinos, los equipos de la Dirección de Protección Civil se apersonaron en los lugares para desarrollar acciones de mitigación.

El pasado sábado, una lluvia ocurrida la tarde-noche dejó afectaciones en las colonias Amalucan, Clavijero, Bosques de San Sebastián y la Rivera Anaya; además, en varias se registraron grandes acumulaciones de agua, como en la colonia El Salvador, también en las colonias Chapultepec y la Hacienda, al igual que en varios puntos de la metrópoli. Además el río Alseseca se desbordó y sus aguas afectaron varias calles y casas de ese sector de la afluente; de igual manera, varios autos quedaron atrapados por los niveles de agua que se acumularon y la circulación se tuvo que suspender por varios minutos.

Las cuadrillas de Protección Civil y del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), realizaron el desazolve en varios puntos de la ciudad, para permitir el libre tránsito del agua acumulada.

Ante el riesgo de lluvias atípicas como la del sábado, las autoridades municipales piden a la población estar alertas ante posibles lluvias fuertes durante los días subsiguientes.

Además de los trabajos, los elementos de Protección Civil pidieron a los vecinos de algunas colonias afectadas, estar atentos a las indicaciones de las autoridades en caso de evacuar.

Autoridades mantienen labores y evaluarán riesgos

A través de un comunicado, el gobierno de la ciudad señaló que continúa con las labores intensivas de limpieza y desazolve en diversos puntos de la ciudad, para evitar inundaciones por una posible nueva precipitación pluvial.

Además, personal de Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), contactó a los habitantes que tuvieron afectaciones en sus casas, para que en coordinación con las diferentes áreas de la alcaldía se les de la asistencia que requieran.

El Sistema Municipal DIF realizó el traslado de una familia de cinco menores de edad y tres adultos de la colonia Esfuerzo Nacional al Dormitorio Municipal, quienes cenaron y pernoctaron, mientras personal de PC desazolvó la zona. Las personas afectadas solicitaron el retorno a su casa.

"El Dormitorio Municipal está abierto para recibir a quienes lo necesiten; asimismo el SMDIF mantienen los recorridos en todo la ciudad para detectar a las personas que requieran este servicio, su capacidad es para atender a 150 usuarios al día", aseguraron autoridades.

La administración municipal recuerda que el 911 está disponible para dar respuesta inmediata a reportes y emergencias, a través de personal de Protección Civil, Policía Municipal y Estatal, Bomberos y de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).

Escuelas, a revisión

Un total de seis escuelas resultaron afectadas por las intensas lluvias de este fin de semana en Puebla capital y tres de ellas trabajarán desde este lunes con modalidad a distancia, aunque habrá una revisión exhaustiva de las instalaciones hasta el lunes, que revelarán otros posibles daños, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez.

En entrevista antes de iniciar el Huey Atlixcáyotl en el municipio de Atlixco, el funcionario detalló que lo anterior no impedirá el trabajo escolar, al iniciar la semana.

“No he recibido reportes de inundaciones fuertes, todavía se está revisando y mañana tendremos una revisión precisa, porque son como 14 mil escuelas (…) No cosas que impidan las labores educativas, en algunas se mojaron los materiales didácticos, se metió algo a los salones, diríamos que no impiden las clases, entonces por eso no lo reportamos como graves”.

Agregó que las coordinaciones regionales de desarrollo educativo hicieron los reportes a la SEP, por lo que las autoridades ya atienden lo ocurrido.

Añadió que, en esta temporada de lluvias, también se solicitará la ayuda a la Coordinación General de Protección Civil del Estado para hacer revisiones de instituciones que se encuentren en zonas de riesgo, en el interior de la entidad.

“Hay escuelas sobre todo en la Sierra Norte que están cercanas a cerros, que Protección Civil nos ayude a prevenir la posibilidad de algún deslave”, declaró.

Tres escuelas, a distancia

Derivado de las lluvias del pasado sábado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que un total de 3 escuelas otorgarán el servicio a sus alumnos a distancia, tras la revisión realizada por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DCPRIS) y Protección Civil Municipal.

Las escuelas son: “Independencia” y “Aquiles Serdán”, las cuales corresponden al nivel primaria y comparten instalaciones.

Asimismo, la primaria “Hacienda de Guelatao”, localizada en la colonia La Hacienda.

A partir de este lunes 26, dijo el organismo, el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), intervendrá para la valoración de inmuebles y realizará labores de limpieza para el regreso seguro de los estudiantes.

Daños por sismos

Respecto a las afectaciones por los sismos detectados en territorio poblano la semana anterior, el secretario Melitón Lozano explicó que cuatro planteles registraron grietas, aunque son pequeñas.

En todo caso, señaló que el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), ya se encarga de su atención.

“El Capcee inmediatamente va, hace una revisión y las interviene, son grietas pequeñas. También nos hemos encontrado que algunos se aprovechan y meten grietas que tienen años, pero hasta ahorita no ha sido que limiten las clases”, finalizó.

Con información de Giovanni Góchez Jiménez