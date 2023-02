Fue suspendida la audiencia contra de Javier N, por el feminicidio de su expareja Cecilia Monzón Pérez, acusó Helena, hermana de la víctima, al aludir el juez de control que no tenia tiempo.

La audiencia intermedia del proceso contra el excandidato a gobernador y exsecretario de Gobernación de Puebla hace dos sexenios, estaba prevista para este lunes.

Sin embargo, fue pospuesta debido a que el juez de control no tuvo tiempo, reveló Helena Monzón, quien además de ser hermana de la victima de feminicidio es abogada del caso.

“Máxima preocupación por la calidad de la justicia del estado de Puebla. Acabo de ser informada (inhábil), de que la Audiencia Intermedia de Javier N. queda pospuesta, porque el nuevo J. de Control no tiene tiempo el lunes”, dijo en sus redes sociales.

“No hay tiempo para #JusticiaParaCeciliaMonzón”, acotó en su cuenta de Twitter.

Cecilia Monzón, abogada uy activista reconocida en Puebla, fue asesinada el 21 de mayo de 2022 presuntamente, por órdenes de Javier López Zavala, con quien procreó un hijo.

Apenas a principios de 2023, Helena Monzón, calificó como una lucha contra las influencias, dinero y poder, el proceso que llevan los presuntos feminicidas de su hermana Cecilia, por quienes exige la pena máxima.

“El objetivo es claro. Insistiremos hasta las condenas máximas en el 2023”, afirmó Helena Monzón en su cuenta de Twitter.

Luego de criticar la liberación, ahora Helena Monzón, en su cuenta de Twitter quien lleva el proceso como familiar y abogada, señala que esa misma lucha contra influencias, dinero y poder, frenaron la justicia para su hermana en el pasado.

“No os olvidéis que esto es una lucha contra las influencias, dinero y poder que frenaron la justicia para mi hermana en el pasado”, sostuvo en la red social.

La investigación

En enero pasado concluyó la investigación complementaria contra el imputado, quien además fue trasladado al penal de “El Altiplano”, en el Estado de México.

Helena Monzón, informó que a mediados del mes pasado, faltaba cerrar esa etapa para los otros tres implicados en el caso.

De acuerdo con los resultados de la investigación que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó, Javier N presuntamente ordenó a su sobrino de nombre Jair N. que vigilara a Cecilia Monzón para después privarla de la vida.

Asimismo, presuntamente Jair contactó a otra persona identificado como Silvestre, quien a la postre le quitaría la vida a balazos el 21 de mayo de 2022, luego de que siguieron a Cecilia abordo de una motocicleta.

Un cuarto implicado, Santiago N, exsecretario Particular de Javier N y ex delegado de la secretaría de Relaciones Exteriores, habría prestado su camioneta particular para que los asesinos escaparan.

Sin embargo, Santiago N, obtuvo un amparo que lo libró del proceso penal en su contra y obtuvo su libertad, aunque recientemente el fiscal Gilberto Higuera Bernal indicó que la investigación y proceso en su contra.